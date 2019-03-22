Нидерланды отгрузили 4 мяча сборной Беларуси

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе С Нидерланды разобрались с Беларусью.
В другом матче дня Польша обыграла Австрию.
Роттердам, стадион «Де Кейп».
Нидерланды - Беларусь - 4:0 (2:0)
Голы: Депай 1, Вейналдум 21, Депай 55 (пенальти), ван Дейк 86.
Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, де Лигт, Блинд, Думфрис (Тете 68), Вейналдум, де Йонг, де Рон (Проппер 46), Депай, Бабел (Промес 59), Бергвейн
Главный тренер: Куман Рональд.
Беларусь: Горбунов, Сиваков, Мартынович, Поляков, Шитов, Путило, Маевский, Драгун (Лаптев 86), Сигневич (Сарока 63), Стасевич, Ковалев (Савицкий 79)
Главный тренер: Криушенко Игорь.
Предупреждения: Драгун 30, Путило 32, де Рон 35
Судья: Масса Давиде.