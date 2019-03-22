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Нидерланды отгрузили 4 мяча сборной Беларуси

вчера, 00:39
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды4 : 0Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе С Нидерланды разобрались с Беларусью.

В другом матче дня Польша обыграла Австрию.

Роттердам, стадион «Де Кейп».

Нидерланды - Беларусь - 4:0 (2:0)
Голы: Депай 1, Вейналдум 21, Депай 55 (пенальти), ван Дейк 86.

Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, де Лигт, Блинд, Думфрис (Тете 68), Вейналдум, де Йонг, де Рон (Проппер 46), Депай, Бабел (Промес 59), Бергвейн
Главный тренер: Куман Рональд.

Беларусь: Горбунов, Сиваков, Мартынович, Поляков, Шитов, Путило, Маевский, Драгун (Лаптев 86), Сигневич (Сарока 63), Стасевич, Ковалев (Савицкий 79)
Главный тренер: Криушенко Игорь.

Предупреждения: Драгун 30, Путило 32, де Рон 35

Судья: Масса Давиде.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил 25процентный клоун
   251 / 998
вчера в 14:47
Согласен
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   52 / 998
вчера в 05:55
Зачем Куман вызывает Бабела, он же бревно. Лучше бы Ван Перси вернул в сборную.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 05:06
Вышел бы хряк с первых минут, результат был бы хуже для голландцев!
Doktor S
Doktor S
   140 / 998
вчера в 02:02
Ничего удивительного.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   128 / 998
вчера в 00:58
Я и не спорю, просто отметил скаузеров)
Сегодня они хорошо отыграли, пахари своего дела! Ван дейк момент спас когда свой ошибься,плюс голешник, Вейналдум хорош и гол закономерен!!! В свое время когда Депай играл в МЮ считал его понторезом, как балотелли, рад что он изменился! А вот Промес увы походу таким же и останется! С победой!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил parallels
   128 / 998
вчера в 00:54
хряки уже в бане празднуют)
Ну так Промес на поле вышел, чем не праздник!!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Ice van Reed
   160 / 998
вчера в 00:54
Я и не спорю, просто отметил скаузеров)
Glodor
Glodor
   79 / 998
вчера в 00:53
Суинси опять разгонял тучи последние 30 минут.
spartach091
spartach091
   61 / 998
вчера в 00:53
Жаль картофанов
parallels
parallels
   4 / 998
вчера в 00:53
хряки уже в бане празднуют)
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 00:51
Не может быть! Это сколько ж фонари тогда б "зене" отгрузили?!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил 25процентный клоун
   128 / 998
вчера в 00:51
Квинси тащит
О, ДА!!!))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 00:50
Квинси тащит
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   128 / 998
вчера в 00:47
Ливерпульские ребята зарешали)
Согласись зарешал Лионский игрок. 2 гола и два паса на Ливерпульских ребят, с таких пасов трудно промахнуться!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   128 / 998
вчера в 00:45
Красавцы!!!
drug01
drug01
   86 / 998
вчера в 00:45
Просто команда сильней....
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 00:44
С победой Квинси!
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
   991 / 998
вчера в 00:44
На классе!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   160 / 998
вчера в 00:42
Ливерпульские ребята зарешали)
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