Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан.
В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
Загреб, стадион «Максимир»
Хорватия - Азербайджан - 2:1 (1:1)
Голы: Баришич 44, Крамарич 79 - Шейдаев 19
Хорватия: Калинич, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Брекало, Ракитич, Ковачич (Влашич 73), Модрич (Бадель 90+1), Петкович (Ребич 69), Перишич, Крамарич
Главный тренер: Далич Златко.
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Маммадов, Гараев (Дадашов 88), Рахимов, Медведев, Ричард, Эдди, Назаров (Абдуллаев 58), Мадатов, Шейдаев
Главный тренер: Юрчевич Никола.
Предупреждения: Медведев 68.
Судья: Кабаков Георги.
К стати, Soccer ошибся, главный тренер сб. Азербайджана не Гурбан Гурбанов, а хорват Никола Юрчевич.
К стати, Soccer ошибся, главный тренер сб. Азербайджана не Гурбан Гурбанов, а хорват Никола Юрчевич.