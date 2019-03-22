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Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии

вчера, 00:35
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб АзербайджанАзербайджанМатч завершен

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан.

В другом матче дня Россия уступила Бельгии.

Загреб, стадион «Максимир»

Хорватия - Азербайджан - 2:1 (1:1)
Голы: Баришич 44, Крамарич 79 - Шейдаев 19

Хорватия: Калинич, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Брекало, Ракитич, Ковачич (Влашич 73), Модрич (Бадель 90+1), Петкович (Ребич 69), Перишич, Крамарич
Главный тренер: Далич Златко.

Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Маммадов, Гараев (Дадашов 88), Рахимов, Медведев, Ричард, Эдди, Назаров (Абдуллаев 58), Мадатов, Шейдаев
Главный тренер: Юрчевич Никола.

Предупреждения: Медведев 68.

Судья: Кабаков Георги.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
   707 / 998
вчера в 11:27
Шейдаев забил красивый гол.
К стати, Soccer ошибся, главный тренер сб. Азербайджана не Гурбан Гурбанов, а хорват Никола Юрчевич.
galem72
galem72
   210 / 998
вчера в 10:53
Хорватов с победой!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 01:44
А так все хорошо начиналось!
Bagula
Bagula
   243 / 998
вчера в 01:29
Азербайджан не опозорился.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   160 / 998
вчера в 00:37
Эх, немного не хватило. Достойно сыграли. Шейдаев хорош.
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 00:37
Гинерское бревно влашич путалось под ногами у 18-19 летних пацанов! Гыгыгы!
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