ГлавнаяНовости

Гол Пёнтека принес Польше победу над Австрией

вчера, 00:41
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия0 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе G Польша с минимальным счетом переиграла Австрию.

В параллельном матче Нидерланды разгромили Беларусь.

Вена, стадион «Эрнст Хаппель».

Австрия - Польша - 0:1 (0:0)
Гол: Пёнтек 69

Австрия: Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер, Лайнер, Забитцер, Баумгартлингер, Гриллитш (Онисиво 84), Арнаутович, Алаба, Лазаро (Янко 81)
Главный тренер: Фода Франко.

Польша: Щесны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Кендзера, Клих, Крыховяк, Зелински (Пёнтек 59), Гросицки (Паздан 90+1), Левандовски, Милик (Франковски 46)
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Предупреждения: Драгович 51, Берешиньски 55, Алаба 81.

Судья: Сидиропулос Анастасиос.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мексика уверенно переиграла Чили
Сегодня, 07:12 Комментарии7
Гол Куэвы принёс Перу победу над Парагваем
Сегодня, 05:01 Комментарии4
Хет-трик Стерлинга, ничья в Лиссабоне и другие результаты отбора Евро-2020
Сегодня, 01:03 Комментарии45
Аргентина с Месси уступила Венесуэле
Сегодня, 00:51 Комментарии148
Турция одержала победу над Албанией
Сегодня, 00:41 Комментарии4
Англия разгромила Чехию
Сегодня, 00:39 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 01:27
В хорошей форме Пентек...
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 998
вчера в 00:57
Несколько неожиданно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 00:49
ЗМ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100