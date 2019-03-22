Гол Пёнтека принес Польше победу над Австрией

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе G Польша с минимальным счетом переиграла Австрию.
В параллельном матче Нидерланды разгромили Беларусь.
Вена, стадион «Эрнст Хаппель».
Австрия - Польша - 0:1 (0:0)
Гол: Пёнтек 69
Австрия: Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер, Лайнер, Забитцер, Баумгартлингер, Гриллитш (Онисиво 84), Арнаутович, Алаба, Лазаро (Янко 81)
Главный тренер: Фода Франко.
Польша: Щесны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Кендзера, Клих, Крыховяк, Зелински (Пёнтек 59), Гросицки (Паздан 90+1), Левандовски, Милик (Франковски 46)
Главный тренер: Бржечек Ежи.
Предупреждения: Драгович 51, Берешиньски 55, Алаба 81.
Судья: Сидиропулос Анастасиос.