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Россия уступила Бельгии

вчера, 00:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

В первом туре квалификации к Евро-2020 Россия проиграла бельгийцам.

В другом матче группы Казахстан разгромил Шотландию (3:0).

Брюссель, стадион «Король Бодуэн»

Бельгия - Россия - 3:1 (2:1)
Голы: Тилеманс 14, Эден Азар 45 (пенальти), Эден Азар 88 - Черышев 16

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Торган Азар (Шадли 84), Мертенс, Батшуайи, Эден Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ахметов, Головин, Кузяев (Антон Миранчук 26), Черышев (Чалов 64), Дзюба (Смолов 77)
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Предупреждения: Головин 18, Мертенс 88.

Удаление: Головин 90+1.

Судья: Хэцеган Овидиу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
multiscan
multiscan
   666 / 998
сегодня в 11:19
Рекомендую почитать материал Алишера Аминова "Почему Россия проиграла Бельгии? Потому, что у них есть совесть, а у нас - кооператив "Озеро". На сайте радиостанции "Эхо Москвы".
Shamil79
Shamil79 ответил Телогрейка
   413 / 998
вчера в 22:11
Лысого в отставку, нам такой футбол не нужен!
а усатого куда?
Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил Николай Еремеев
   190 / 998
вчера в 18:33
Согласен,все развалили,от СССР остались-одни воспоминания.
амурец
амурец ответил МКС
   123 / 998
вчера в 17:03
Нет результатом я не доволен ну и валить все на Гилю не надо, а все голы из центра а Джикия аса же цз он ведь единственный кто почти спас сборную да?
RIR68
RIR68
   154 / 998
вчера в 16:57
в принципе ожидаемо, но не критично. нужно брать очки, где должны. в ответке с Бельгией тоже.
Дед Мазая
Дед Мазая
   606 / 998
вчера в 16:52
Страшного ничего не произошло. Черчесову досталось самое слабое поколение наших футболистов. Удручает, что бельгийцы так сильно превосходили нас, когда игра шла на высоких скоростях. Вроде и ошибки были глупые, предшествующие голам, но уж очень быстро в эти моменты бельгийцы разрывали нашу оборону. Мы пока в разных весовых категориях...
kilot11
kilot11 ответил saviola_09
   347 / 998
вчера в 16:21
-)))Смолов , быстрый и техничный?-)))
Телогрейка
Телогрейка
   960 / 998
вчера в 15:59
Лысого в отставку, нам такой футбол не нужен!
Расул Манаев
Расул Манаев
   295 / 998
вчера в 15:31
Вот интересно , футболисты Бельгии ЗМС? Если нет, то....обидно даже за них
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 998
вчера в 15:01
Ничего, Газзай сказал мы главные фавориты...
RedRedTeam
RedRedTeam
   765 / 998
вчера в 14:30
БезголОвая серия Дзюбы достигла 15 матчей
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   129 / 998
вчера в 13:47
С такой игрой ловить нечего =)
saviola_09
saviola_09
   494 / 998
вчера в 13:31
Состав для меня непонятный.. нет бы наигрывать быстрых техничных ребят: миранчуки, Смолов, Чалов; так мы опять пытаемся войти в одну реку дважды и выплыть на тех игроках, которые хорошо сыграли на чемпионате мира плюс непонятный Ахметов. Время то идёт, жизнь меняется, одни игроки сдают, другие прибавляют. Если Черчесов этого не поймет, его надо будет снимать.
benderivan
benderivan ответил cska59
   753 / 998
вчера в 13:09
Всех остальных порвем и попадем на Евро .
смешно)
benderivan
benderivan
   753 / 998
вчера в 13:09
Вот и показываем настоящую игру, на чм нам соперников подбирали, больше не будут)
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 13:07
Как уже достали эти псевдоболелы из свинокомплекса. Не доходит до них, что сборная, - это не Спартак, Зенит, Краснодар, ЦСКА и другие команды, а совершенно отдельная команда со своими целями и задачами, где парни забывают о клубных принадлежностях. Это советская команда Лобановского строилась на ДК, такого уже не будет никогда...)))
Хотя, что взять со школоты...)))
1-й парень
1-й парень
   109 / 998
вчера в 12:50
Позорный проигрыш, столько ЗМСов.
San Skra
San Skra ответил wattman
   385 / 998
вчера в 12:32
1. Бельгия - очевидный фаворит в группе 2. У нас были моменты и мы забили гол. 3. Есть пара новых игроков, которые хорошо вошли в сборную для первой игры и с таким соперником. Откуда тогда эти сопли?!
Моменты?! 4 дара по воротам, 2 из них в створ, 1 из которых привез Куртуа. Восхищаюсь твоему оптимистичному настрою.
cska59
cska59
   886 / 998
вчера в 12:28
Всех остальных порвем и попадем на Евро .
МКС
МКС ответил амурец
   74 / 998
вчера в 12:09
ты ещё Селихова в ворота посоветуй, а Джикия конечно не привёз, но и ничем не помешал бельгийцам а первом и третьем голе хотя он ЦЗ только вопрос где он был в это время
Вся сборная, как вы говорите без свиней

Я так понимаю вы довольны давешним результатом

Джикия не единственный защитник

Все голы привезли из центрального круга

Ну ка эксперт, назови мне среднюю линию из Спартачей?
Russian_spb
Russian_spb
   895 / 998
вчера в 11:46
ну, хоть шотландцы проиграли, это дает нам хороший шанс на 2 место.
Klаsse
Klаsse
   239 / 998
вчера в 11:35
тyпoй конский кыргыз ахмедов вообще непонятно что делает в сборной, ему бы овец пасти в ауле у себя
Klаsse
Klаsse
   239 / 998
вчера в 11:33
сборная, составленная из конебомжатских брёвен ни на что не способна. что и требовалось доказать.
mugik1973
mugik1973 ответил Литейный 4
   526 / 998
вчера в 11:25
Ты ведать еще не видел дряхлого бомжа в сборной
спартак 1987
спартак 1987
   193 / 998
вчера в 11:23
Зобнин выбыл из-за травмы, Стас, почему не вызвал Гулиева? Ахметов половину первого тайма ворон ловил в опорной зоне и терял все мячи. Дзюба бесполезен если схема с одним нападающим и этот один и есть Артём...вобщем и до игры с Бельгией было понятно, что нашим ловить нечего и можно было попробовать играть более смело в атаку
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 11:21
Похоже лучшее достижение нашей сборной
так и останется 1/4 финала чемпионата мира
А с такой игрой как вчера на евро 2020 не попадут
wattman
wattman
   722 / 998
вчера в 11:19
1. Бельгия - очевидный фаворит в группе
2. У нас были моменты и мы забили гол.
3. Есть пара новых игроков, которые хорошо вошли в сборную для первой игры и с таким соперником.

Откуда тогда эти сопли?!
Betman
Betman
   612 / 998
вчера в 11:17
И это ещё у бельгийцев не было, считай, половины основы.
galem72
galem72 ответил Кьянти
   210 / 998
вчера в 10:50
Ну глупости - то не говори. Экономика России больше экономик Швеции, Щвейцарии,Хорватии, Бельгии, но меньше экономики Индии. Первый класс, вторая четверть, уважаемый. Ты хоть немного что-нибудь почитай про это.
"...Экономика России больше экономик Швеции, Щвейцарии,Хорватии, Бельгии..."

ВВП на душу по порядку:
- 27890$ (РФ);
- 40420$;
- 81000$;
- 27670$;
- 43630$.
О каком "больше" ты пишешь? ))
Вся экономика путинской РФ — это торговля ресурсами и огромные поборы с населения в виде налогов, тарифов, сборов и акцизов! Отсутствуют полностью средний класс, конкурентоспособное производство, нормальный банковский сектор и социальное благополучие.
alexamit
alexamit
   512 / 998
вчера в 10:39
Головину надо головой думать,а не ногами.Постоянно нарывается.А вообще всё очень грустно.Игры как не было,так и нет.И слишком медленно переходим из обороны в атаку,мало продуманных коллективных действий,да и от Миранчука со Смоловым толка не было.Какой чемпионат России,такая и сборная.Уровень ниже плинтуса.
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