Россия уступила Бельгии

В первом туре квалификации к Евро-2020 Россия проиграла бельгийцам.
В другом матче группы Казахстан разгромил Шотландию (3:0).
Брюссель, стадион «Король Бодуэн»
Бельгия - Россия - 3:1 (2:1)
Голы: Тилеманс 14, Эден Азар 45 (пенальти), Эден Азар 88 - Черышев 16
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Торган Азар (Шадли 84), Мертенс, Батшуайи, Эден Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ахметов, Головин, Кузяев (Антон Миранчук 26), Черышев (Чалов 64), Дзюба (Смолов 77)
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Предупреждения: Головин 18, Мертенс 88.
Удаление: Головин 90+1.
Судья: Хэцеган Овидиу.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Хотя, что взять со школоты...)))
Хотя, что взять со школоты...)))
Я так понимаю вы довольны давешним результатом
Джикия не единственный защитник
Все голы привезли из центрального круга
Ну ка эксперт, назови мне среднюю линию из Спартачей?
Я так понимаю вы довольны давешним результатом
Джикия не единственный защитник
Все голы привезли из центрального круга
Ну ка эксперт, назови мне среднюю линию из Спартачей?
так и останется 1/4 финала чемпионата мира
А с такой игрой как вчера на евро 2020 не попадут
так и останется 1/4 финала чемпионата мира
А с такой игрой как вчера на евро 2020 не попадут
2. У нас были моменты и мы забили гол.
3. Есть пара новых игроков, которые хорошо вошли в сборную для первой игры и с таким соперником.
Откуда тогда эти сопли?!
2. У нас были моменты и мы забили гол.
3. Есть пара новых игроков, которые хорошо вошли в сборную для первой игры и с таким соперником.
Откуда тогда эти сопли?!
ВВП на душу по порядку:
- 27890$ (РФ);
- 40420$;
- 81000$;
- 27670$;
- 43630$.
О каком "больше" ты пишешь? ))
Вся экономика путинской РФ — это торговля ресурсами и огромные поборы с населения в виде налогов, тарифов, сборов и акцизов! Отсутствуют полностью средний класс, конкурентоспособное производство, нормальный банковский сектор и социальное благополучие.
ВВП на душу по порядку:
- 27890$ (РФ);
- 40420$;
- 81000$;
- 27670$;
- 43630$.
О каком "больше" ты пишешь? ))
Вся экономика путинской РФ — это торговля ресурсами и огромные поборы с населения в виде налогов, тарифов, сборов и акцизов! Отсутствуют полностью средний класс, конкурентоспособное производство, нормальный банковский сектор и социальное благополучие.