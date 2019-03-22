Черышев: «Россия должна стремиться обыгрывать такие команды»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

В поражении мало позитивных моментов. В первом тайме мы неплохо смотрелись: грамотно оборонялись, но после гола Азара с пенальти нам стало гораздо тяжелее.

Знали, что Бельгия топовая команда, ждали, что тяжело будет в этом матче. Но нам надо стремиться обыгрывать такие команды, всё в наших руках. Делаем выводы, стремимся к лучшему.

Забитый гол? Мы говорили перед матчем о том, что надо бежать прессинговать вратаря и защитников. Сработал прессинг, мы забили гол.