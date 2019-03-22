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Черышев: «Россия должна стремиться обыгрывать такие команды»

вчера, 01:22
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

В поражении мало позитивных моментов. В первом тайме мы неплохо смотрелись: грамотно оборонялись, но после гола Азара с пенальти нам стало гораздо тяжелее. 

Знали, что Бельгия топовая команда, ждали, что тяжело будет в этом матче. Но нам надо стремиться обыгрывать такие команды, всё в наших руках. Делаем выводы, стремимся к лучшему.

Забитый гол? Мы говорили перед матчем о том, что надо бежать прессинговать вратаря и защитников. Сработал прессинг, мы забили гол.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:39
Надо почаще забивать.
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 998
вчера в 07:26
Вы проиграли практически во всех аспектах,в скорости,индивидуальной технике,в командных действиях,сыгранности. Не вижу за счёт чего,выигрываются такие матчи(спасибо за "пенку" Дыртуа!)
a3r3v3
a3r3v3
   366 / 998
вчера в 01:29
Как же любят у нас разглагольствовать прикрываясь лозунгами
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   335 / 998
вчера в 01:27
Ну а видишь как получается, даже куртуа не помог
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