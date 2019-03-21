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Глушаков: «Уверен, что еще вернусь в сборную России»

вчера, 22:58

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков порассуждал на тему своего возможного возвращения в сборную России.

Мне всего 32 года, поэтому я хочу вернуться в сборную. Надеюсь и уверен, что вернусь.

Глушаков дебютировал за сборную в марте 2011-го. Всего на его счету 57 матчей и 5 голов в составе национальной команды.

Напомним, что Россия сегодня играет с Бельгией в рамках отбора к Евро-2020.

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Все комментарии
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   148 / 1015
сегодня в 12:57
Хватит свиней в сборной.
Charismatic
Charismatic ответил Lucho Gonzalez
   574 / 1015
сегодня в 11:11
Нам тарасня в сборной не нужна!
Пусть лучше понебакланы позорят. Смотреть стыдно на такую сборную.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Сетка между ног
   275 / 1015
сегодня в 07:30
Ахметовы и головины это возможно будущее России. А Глушаков уже не будущее точно не настоящее да и в прошлом ничем не запомнился
mortid
mortid ответил РЭП НИГГА
   313 / 1015
сегодня в 03:44
в качестве массажиста, что ли?...
Банщика.
Denkuz
Denkuz
   30 / 1015
сегодня в 01:34
Айл би бэк ин тарасовка.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
сегодня в 01:22
Хуже не будет
parallels
parallels
   3 / 1015
сегодня в 01:08
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
   982 / 1015
сегодня в 00:43
в качестве массажиста, что ли?...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1015
сегодня в 00:25
На шлангов из Сан-Марино усатый соберёт всех спартаковцев. Пока соперники сложные...
Adonius
Adonius
   276 / 1015
сегодня в 00:24
Сборной нужен такой капитан, помощник главному тренеру.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
сегодня в 00:04
На кубок легенд пора .
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
сегодня в 00:03
На кубок легенд пора .
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 23:59
А надо ли....
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1015
вчера в 23:56
Черный юмор однако!!!
Сетка между ног
Сетка между ног
   21 / 1015
вчера в 23:51
Денис на помощь вместо бездарных ахметовых и головинов!
pavkur
pavkur
   26 / 1015
вчера в 23:43
Лучше не надо, занимайся своим ЧП ОПГ.
Байкал-38
Байкал-38
   109 / 1015
вчера в 23:41
Глушаков: «Уверен, что еще вернусь в сборную России»

До 1 апреля осталось 10 дней!!! Глушаков уже начал отмечать свой праздник!!!
13 RUS
13 RUS
   230 / 1015
вчера в 23:37
Если только в сборную банщиков страны
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1015
вчера в 23:35
Играй в пищевике, а в сборную не лезь!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   25 / 1015
вчера в 23:17
Нам тарасня в сборной не нужна!
mangoх12
mangoх12 ответил Правнук Сталина
   20 / 1015
вчера в 23:14
Сартиры мыть😂😂😂😂если тока
банщиком
Правнук Сталина
Правнук Сталина
   475 / 1015
вчера в 23:01
Сартиры мыть😂😂😂😂если тока
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