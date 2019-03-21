Глушаков: «Уверен, что еще вернусь в сборную России»

вчера, 22:58

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков порассуждал на тему своего возможного возвращения в сборную России.

Мне всего 32 года, поэтому я хочу вернуться в сборную. Надеюсь и уверен, что вернусь.

Глушаков дебютировал за сборную в марте 2011-го. Всего на его счету 57 матчей и 5 голов в составе национальной команды.

Напомним, что Россия сегодня играет с Бельгией в рамках отбора к Евро-2020.