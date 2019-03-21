Билялетдинов: «Центр защиты сборной России - пробоина»

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура квалификации Евро-2020 с Бельгией.

Добиться положительного результата сегодня нашей сборной помогут самоотдача и дисциплина. Это, конечно, общие слова, но команде нужно следовать тренерскому плану. Отдельным игрокам команды стоит побольше импровизировать.

У Бельгии не будет таких звёздных игроков, как мы думали: Витсель, Де Брюйне и Лукаку — это серьёзные потери. При таком раскладе России можно играть в четыре защитника и два нападающих. Я завидую и сочувствую Черчесову одновременно — выбор игроков у него сегодня богатый.

Что касается дефицита центральных защитников — а когда у нас его вообще не было? Наша центральная зона обороны — пробоина, наши защитники частенько играют на пятой точке, в подкатах стелются. Это значит, что они не успевают за соперником, уступают в позиционной игре, им не хватает скорости. Надёжности у нас нет ни при одном сочетании защитников. Один Джикия может что-то показать, свои позиционные ошибки он компенсирует самоотверженностью.