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Билялетдинов: «Центр защиты сборной России - пробоина»

вчера, 19:38
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура квалификации Евро-2020 с Бельгией.

Добиться положительного результата сегодня нашей сборной помогут самоотдача и дисциплина. Это, конечно, общие слова, но команде нужно следовать тренерскому плану. Отдельным игрокам команды стоит побольше импровизировать.

У Бельгии не будет таких звёздных игроков, как мы думали: Витсель, Де Брюйне и Лукаку — это серьёзные потери. При таком раскладе России можно играть в четыре защитника и два нападающих. Я завидую и сочувствую Черчесову одновременно — выбор игроков у него сегодня богатый.

Что касается дефицита центральных защитников — а когда у нас его вообще не было? Наша центральная зона обороны — пробоина, наши защитники частенько играют на пятой точке, в подкатах стелются. Это значит, что они не успевают за соперником, уступают в позиционной игре, им не хватает скорости. Надёжности у нас нет ни при одном сочетании защитников. Один Джикия может что-то показать, свои позиционные ошибки он компенсирует самоотверженностью.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Bagula
   118 / 1015
сегодня в 00:44
Я тебе не дорогой.
Ну и х. с тобой ! Родился каламбур ! )))))))
112910415
112910415
   97 / 1015
вчера в 23:58
есть такое дело
Телогрейка
Телогрейка
   878 / 1015
вчера в 22:35
Там пробоина, тут протечка, да блин нахрена такие деньги получают эти футболеры.
Давайте бразильцев ,с паспортом, выпускать скоко моно позориться...
ЮЗИК
ЮЗИК
   387 / 1015
вчера в 22:24
Центр пробоина, фланги проходной двор
mondial18
mondial18
   433 / 1015
вчера в 21:50
После берез с Игнашем и играть то некому
Bagula
Bagula ответил Алексей Коротеев
   330 / 1015
вчера в 20:57
Дорогой ты мой ,а откуда позитиву -то взяться ? )))
Я тебе не дорогой.
Footbolista
Footbolista ответил Serg3.12
   6 / 1015
вчера в 20:34
Если бельгийцы включат скорость и прессинг, то там хоть автобус, хоть троллейбус))...
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
вчера в 20:28
Удачи сборной России .
Serg3.12
Serg3.12
   19 / 1015
вчера в 20:23
Да ладно, сложнее играть с закрытыми обороняющимися командами
Автобус ставить вроде неплохо у Черчесова получалось
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Bagula
   118 / 1015
вчера в 20:19
Еще не играли, а сколько негатива.
Дорогой ты мой ,а откуда позитиву -то взяться ? )))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1015
вчера в 20:18
Пробоина в обороне это если бы Кутя был в сборной. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 20:15
Всё будет железно!
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 19:58
А где у нас без проблем?
Bagula
Bagula
   330 / 1015
вчера в 19:55
Еще не играли, а сколько негатива.
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 19:48
Нравится как его называют громко - специалист.
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 19:47
На ничейку может и натянем.х
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 19:44
Давно она у нас- пробоина...
Miaf
Miaf
   32 / 1015
вчера в 19:43
что уж говорить о Заболотном
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