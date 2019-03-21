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Мостовой: «Ничья будет хорошим исходом встречи»

вчера, 16:27
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Бельгией в квалификации на Евро-2020.

Сборная России может достичь положительного результата в игре с Бельгией благодаря проблемам соперника с составом. Говорят, Лукаку и Де Брюйне не будут играть. У России же таких потерь нет. Ничья будет хорошим исходом встречи.

Кого из бельгийцев стоит особо опасаться? Азар – главная звезда в составе их сборной. Прежде всего защитники сборной должны уделить внимание ему. Он один из лучших футболистов не только в своей национальной команде, но и в мире.

Что касается проблемы с центральными защитниками, Кудряшов, Семёнов и Беляев – достаточно опытные игроки. Они имеют равные шансы выйти в стартовом составе. Всё будет зависеть от их функционального состояния.

Скандал с Черчесовым вряд ли повлияет на игру сборной. У всех футболистов и тренеров сейчас есть агенты, которые влияют на своих клиентов, и это нормально. Я не хотел бы связывать это с игровыми моментами. Тем более сегодня, перед игрой.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   387 / 1015
сегодня в 00:31
Ничья это предел мечтаний
Bjuik
Bjuik
   56 / 1015
вчера в 22:13
Со свиньями в составе даже ничьей не сыграть.
ekliziast
ekliziast ответил pavkur
   430 / 1015
вчера в 20:10
Отличительная черта спартачей - мечтать о том, чего и через 16 лет не будет.
Не пишите хрень, играет сборная вашей страны.
ekliziast
ekliziast
   430 / 1015
вчера в 20:07
Мяч круглый , поле ровное, куда пнешь туда и покатится.Всё может быть, и выиграть и проиграть могут, у них тоже не боги играют.
Miaf
Miaf
   32 / 1015
вчера в 19:44
Удачи нашей сборной, но остаюсь при своем мнении, бомжей ставят не за мастерство, а потому что этого требуют в кабинетах.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   163 / 1015
вчера в 19:30
Просто обязаны выиграть!
Т34
Т34
   67 / 1015
вчера в 19:28
Пустая трескотня языкам. Вот сыграют сегодня и будет видно, какие у нас ЗМСы)))))))))))
А завтра или слюни пускать будут, по поводу прошедшей игры, или дифирамбы петь, если хоть очко смогут урвать.
Denkuz
Denkuz
   30 / 1015
вчера в 18:58
Мнение спартача в пустоту.
loko7
loko7
   360 / 1015
вчера в 18:30
Какая ничья? Надо уже брать реванши за ЧМ 2002 и 2014 годов.
Остапчук 67
Остапчук 67
   345 / 1015
вчера в 18:09
А лучше взять и выиграть.
shur
shur
   211 / 1015
вчера в 17:36
...голы будут,однозначно!!!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
вчера в 17:18
Удачи сборной России .
beefs
beefs
   215 / 1015
вчера в 16:47
Ничья это максимум, чего может добиться наша сборная...
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 16:46
Фигня! Дзюба сказал, что мы их не боимся - значит на пару футболистов в конце матча у нас будет меньше, но мы не просс......!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   154 / 1015
вчера в 16:44
Сам Мостовой знает, что не будет такого.
удав
удав
   645 / 1015
вчера в 16:40
болеем конечно за наших,но если спасем ничью уже будет чудо
pavkur
pavkur
   26 / 1015
вчера в 16:38
Отличительная черта спартачей - мечтать о том, чего и через 16 лет не будет.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 16:36
Мостовой: Бельгия фаворит и у сб. России шансов никаких, через минуту тот же мостовой: Лукаку и Де Брюйне не играют у сб. России есть шанс сыграть вничью. Все хрющи однообразные.
OLESOCC
OLESOCC
   500 / 1015
вчера в 16:32
Ой, вдуют нашим!..
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