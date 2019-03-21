Мостовой: «Ничья будет хорошим исходом встречи»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Бельгией в квалификации на Евро-2020.

Сборная России может достичь положительного результата в игре с Бельгией благодаря проблемам соперника с составом. Говорят, Лукаку и Де Брюйне не будут играть. У России же таких потерь нет. Ничья будет хорошим исходом встречи.



Кого из бельгийцев стоит особо опасаться? Азар – главная звезда в составе их сборной. Прежде всего защитники сборной должны уделить внимание ему. Он один из лучших футболистов не только в своей национальной команде, но и в мире.



Что касается проблемы с центральными защитниками, Кудряшов, Семёнов и Беляев – достаточно опытные игроки. Они имеют равные шансы выйти в стартовом составе. Всё будет зависеть от их функционального состояния.



Скандал с Черчесовым вряд ли повлияет на игру сборной. У всех футболистов и тренеров сейчас есть агенты, которые влияют на своих клиентов, и это нормально. Я не хотел бы связывать это с игровыми моментами. Тем более сегодня, перед игрой.