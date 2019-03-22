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Ахметов: «Нам надо стремиться играть на уровне Бельгии»

вчера, 01:09
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Бельгия – одна из лучших команд мира. Уровень виден. Нам надо стремиться играть на таком же уровне и не допускать простых ошибок, за которые нас сегодня и наказали. 

В перерыве была установка контролировать мяч, идти в прессинг. В принципе у нас были хорошие отрезки. 

Конечно, Эден Азар – большой футболист, при игре на больших скоростях за ним тяжело успевать.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 12:14
Ильзат, с дебютом за сборную
Отыграл для первого раза неплохо
Здорово в одном эпизоде остановил Азара
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   220 / 998
вчера в 12:00
Вот кстати, кого можно отметить. Старался, грубых ошибок не допускал, но партнеры оказались хреновые. Молодец, татарчонок!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cevin cigan
   11 / 998
вчера в 11:48
Два центральных сделали все возможное,но бельгийцу зону для удара знатно расчистили
cevin cigan
cevin cigan ответил 25процентный клоун
   63 / 998
вчера в 07:22
скорее не испортил картины,первый гол на нем.
С центра поля пошла атака,а где были наши ПЯТЬ! защитников???
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   11 / 998
вчера в 07:12
скорее не испортил картины,первый гол на нем.
Erlov
Erlov
   265 / 998
вчера в 01:30
Нужно...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   107 / 998
вчера в 01:26
Был одним из лучших на поле
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 01:14
Ильзат красава! Сыграл за Бельгию, назвал свою сборную лучшей! Уже послезавтра дебютирует за Казахстан!
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