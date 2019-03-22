Ахметов: «Нам надо стремиться играть на уровне Бельгии»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Бельгия – одна из лучших команд мира. Уровень виден. Нам надо стремиться играть на таком же уровне и не допускать простых ошибок, за которые нас сегодня и наказали.

В перерыве была установка контролировать мяч, идти в прессинг. В принципе у нас были хорошие отрезки.

Конечно, Эден Азар – большой футболист, при игре на больших скоростях за ним тяжело успевать.