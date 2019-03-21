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Черышев: «Сейчас у сборной России база игры поставлена»

вчера, 19:12
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против команды Бельгии.

В футболе нет фаворитов. По именам сборная Бельгии престижная, но шанс победить есть всегда, что мы и увидели на чемпионате мира.

Сейчас у сборной России база игры поставлена, а значит, надо меньше времени, чтобы адаптироваться. Но чем больше времени для подготовки, тем легче и сплоченнее играть. Что касается взаимопонимания с Дзюбой, то я знаю куда бежать, когда он ведет борьбу с защитниками. Понимаю, в какой момент он отдаст мне пас.

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Все комментарии
40175219386
40175219386 ответил Melkiy555
   59 / 1015
вчера в 22:03
А что собственно не так? База игры, основа игры, бвзовые тактические наработки. Помоему все логично...
после окончания матча не пропадай, поговорим о базовых тактических наработках сборной России) о которых вы с Денисом Ч. говорите)
OLESOCC
OLESOCC
   500 / 1015
вчера в 21:51
Поставлена ... в тупик!.
Melkiy555
Melkiy555 ответил 40175219386
   633 / 1015
вчера в 21:03
А что собственно не так? База игры, основа игры, бвзовые тактические наработки. Помоему все логично...
40175219386
40175219386
   59 / 1015
вчера в 20:58
во выдал, база игры поставлена) сам то понял, что сказал)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Сергей Саныч
   118 / 1015
вчера в 20:35
-А где игра? -Ушла на базу.
А в плановом отделе не искали ? ))))))))))))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 1015
вчера в 20:34
-А где игра?
-Ушла на базу.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   118 / 1015
вчера в 20:34
Сейчас у сборной России база игры поставлена,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1108807/cheryshev-denis Дело за малым - найти исполнителей ! ))))))))))))) Дзюбу и Смолова уже "вкопали" по пояс в чужой штрафной ! Дело движется - уже пустили корни ! Сейчас их поливают из шланга ! ))))))))))))))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   233 / 1015
вчера в 20:24
Скоро узнаем.
shur
shur
   211 / 1015
вчера в 20:01
...сказал то неплохо,посмотрим!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 19:51
Никто не сомневается.
Footbolista
Footbolista ответил susanin ultrazenith
   6 / 1015
вчера в 19:50
Поле ровное только для хороших "танцоров"))...
Miaf
Miaf
   32 / 1015
вчера в 19:43
Если бы еще не было игроков газпроекта
Байкал-38
Байкал-38
   109 / 1015
вчера в 19:38
Давай Денис докажи делом, удачи Вам!!!
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 19:38
За базу сегодня придется ответить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   163 / 1015
вчера в 19:31
Всё покажет игра!
Мяч круглый, поле ровное...
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   73 / 1015
вчера в 19:13
Хватит трепаться, результат игры всё покажет.
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