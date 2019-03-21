Черышев: «Сейчас у сборной России база игры поставлена»

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против команды Бельгии.

В футболе нет фаворитов. По именам сборная Бельгии престижная, но шанс победить есть всегда, что мы и увидели на чемпионате мира.

Сейчас у сборной России база игры поставлена, а значит, надо меньше времени, чтобы адаптироваться. Но чем больше времени для подготовки, тем легче и сплоченнее играть. Что касается взаимопонимания с Дзюбой, то я знаю куда бежать, когда он ведет борьбу с защитниками. Понимаю, в какой момент он отдаст мне пас.