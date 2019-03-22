Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что однажды Зинедин Зидан станет новым главным тренером национальной команды.

Однажды Зидан возглавит сборную Франции. Я точно не могу сказать, когда это случится, но Зидан обязательно вернется в сборную в качестве тренера.