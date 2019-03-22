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Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»

вчера, 19:11

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что однажды Зинедин Зидан станет новым главным тренером национальной команды.

Однажды Зидан возглавит сборную Франции. Я точно не могу сказать, когда это случится, но Зидан обязательно вернется в сборную в качестве тренера.

Напомним, что недавно Зидан вернулся в мадридский «Реал».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   89 / 998
сегодня в 10:10
На мой взгляд он клубный тренер....сборная это не его....
Самедов Агил
Самедов Агил
   238 / 998
сегодня в 08:59
Я бы тоже возглавил эту сборную францию
dok66
dok66
   360 / 998
сегодня в 08:08
Вполне может . Только что-то не зовут
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 998
сегодня в 06:08
Это стопудово случиться
ОПС
ОПС
   259 / 998
сегодня в 04:46
Только французы об этом еще не знают и не догадываются.
mangoх12
mangoх12 ответил cevin cigan
   19 / 998
сегодня в 01:42
Приведи доказательства. Все знают,что барсуков жаба будет душить триста лет и никогда они не добьются такого результата!!!Завидуйте молча.
все есть на пленках , смотри матчи с Баврией, матрасами и полосатиками с италии
cevin cigan
cevin cigan ответил mangoх12
   63 / 998
сегодня в 00:47
Хорош сказки рассказывать , все знают что эти ЛЧ были куплены
Приведи доказательства. Все знают,что барсуков жаба будет душить триста лет и никогда они не добьются такого результата!!!Завидуйте молча.
Barcelona
Barcelona
   596 / 998
сегодня в 00:11
Физруку нельзя доверять сборную. Пускай Реал Мадрид тренирует, ну а мы посмеёмся.
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
сегодня в 00:10
А нужна ли ему сборная
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответил Тага Дага
вчера в 23:50
    kotmyshka
    kotmyshka
       166 / 998
    вчера в 23:20
    он может
    mangoх12
    mangoх12 ответил cevin cigan
       19 / 998
    вчера в 23:05
    Зидан три раза подряд "вытаскивал" Реал на вершину лучшего турнира в мире!!! (ты в это время где был?)Гы................
    Хорош сказки рассказывать , все знают что эти ЛЧ были куплены
    beefs
    beefs
       184 / 998
    вчера в 22:40
    А почему не Алжира...
    Alex12357
    Alex12357 ответил 40175219386
       437 / 998
    вчера в 21:50
    что смешного? расскажи, чтобы и мы знали почему ты будешь смеяться
    Для того чтобы понять ,нужно хоть немного знать Мировой футбол!
    League1
    League1 ответил Тага Дага
       105 / 998
    вчера в 21:15
    Не возглавит,там нет Чакыри.. Оливеры... Кашшаи...и полные чемоданы Пёрнеса....
    А почему бы не возглавить. Он всегда был самодостаточен, в отличие от некоторых, не будем говорить от которых, но это от тех, которые в барселоне.)
    ZA POROGA
    ZA POROGA
       632 / 998
    вчера в 20:45
    Зидан уходил с Реала , чтоб возглавить сб.Франции- а тут незадача - они стали чемпионами мира..
    придется подождать - а пока в Реал ..
    particular
    particular
       8 / 998
    вчера в 20:45
    Это у нас можно возглавить сборную и возглавлять её, пока, не отстранят...
    А у франков и им подобных, мало возглавить, - так надо ещё сборную привести к какому-то приличному результату...
    Хотя, и Зидан не плох, и набирать ему есть из кого..:))
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       82 / 998
    вчера в 20:34
    Однажды Россия станет ЧМ!!!😊😊😊
    Тага Дага
    Тага Дага
       456 / 998
    вчера в 20:27
    Не возглавит,там нет Чакыри.. Оливеры... Кашшаи...и полные чемоданы Пёрнеса....
    spartach091
    spartach091
       61 / 998
    вчера в 20:18
    И все будут довольны
    ermak6848
    ermak6848
       214 / 998
    вчера в 20:04
    давно себя проявить во всём свете
    Успехов!!!
    40175219386
    40175219386 ответил Alex12357
       65 / 998
    вчера в 20:04
    Вот будет смех !
    что смешного? расскажи, чтобы и мы знали почему ты будешь смеяться
    Лысый-Шарлатан
    Лысый-Шарлатан
       520 / 998
    вчера в 20:01
    И тогда мечта иметь в команде Мбаппе и Канте исполнится)
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Литейный 4
       63 / 998
    вчера в 19:56
    А Щас где Реал? Правильно, там. Вот оттуда ему придется и вытаскивать его. Гыгыгы
    А сейчас кроме Реала,кто где? Есть вечные чемпионы своих стран и они же вечные неудачники в лучшем мировом турнире! ГыГыГы!!!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил cevin cigan
       1 / 998
    вчера в 19:50
    Зидан три раза подряд "вытаскивал" Реал на вершину лучшего турнира в мире!!! (ты в это время где был?)Гы................
    А Щас где Реал? Правильно, там. Вот оттуда ему придется и вытаскивать его. Гыгыгы
    cska plus
    cska plus
       5 / 998
    вчера в 19:41
    Как нехрена делать.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Литейный 4
       63 / 998
    вчера в 19:39
    Ему бы для начала Реал вытащить. Гыгыгы
    Зидан три раза подряд "вытаскивал" Реал на вершину лучшего турнира в мире!!! (ты в это время где был?)Гы................
    Брулин
    Брулин
       34 / 998
    вчера в 19:32
    Для футбола это определенно хорошо, чем больше харизматичных личностей в футболе тем лучше!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 998
    вчера в 19:29
    Ему бы для начала Реал вытащить. Гыгыгы
    Alex12357
    Alex12357
       437 / 998
    вчера в 19:19
    Вот будет смех !
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