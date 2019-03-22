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Лукаку: «Ибрагимович многому меня научил»

вчера, 17:33

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку признался, что многому научился у Златана Ибрагимовича.

Златан многому меня научил. Как на футбольном поле, так и за его пределами. Он часто рассказывал мне о своих выступлениях за «Интер», «Милан», «Барселону» и даже «Аякс». Помню одно тренировочное занятие, когда мы играли друг против друга. Он не хотел уступать и боролся до последнего. Тогда я понял, насколько он заряжен на конкуренцию. Вот этим он меня и поразил. Златан всегда был готов сражаться, чтобы добиться высоких результатов.

Напомним, что Ибрагимович сейчас выступает в МЛС, где он является капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Все комментарии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
сегодня в 01:58
Ибра лучше распиаренного Кристины.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   139 / 998
вчера в 20:18
Ибра непонятный какой то.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 19:43
Ибра гений и кудесник!
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 18:51
Лучше бы голы забивать научил почаще.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 18:07
Заболотный: Дзюба многому меня научил. Как на футбольном поле, так и за его пределами. Он часто рассказывал мне о своих выступлениях за Томь,Арсенал,Ростов
drug01
drug01
   86 / 998
вчера в 18:06
Эх вот бы посмотреть его игру против наших!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   463 / 998
вчера в 18:00
Рассказал о житие в разных командах, даже в Аяксе.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   138 / 998
вчера в 17:41
Ибрагимович не пример для подражания
Novograd
Novograd
   647 / 998
вчера в 17:38
Немагу в єто паверить
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