Лукаку: «Ибрагимович многому меня научил»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку признался, что многому научился у Златана Ибрагимовича.

Златан многому меня научил. Как на футбольном поле, так и за его пределами. Он часто рассказывал мне о своих выступлениях за «Интер», «Милан», «Барселону» и даже «Аякс». Помню одно тренировочное занятие, когда мы играли друг против друга. Он не хотел уступать и боролся до последнего. Тогда я понял, насколько он заряжен на конкуренцию. Вот этим он меня и поразил. Златан всегда был готов сражаться, чтобы добиться высоких результатов.