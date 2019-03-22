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Шевченко назвал Пёнтека своим наследником в «Милане»

вчера, 16:06

Легендарный игрок «Милана» Андрей Шевченко считает, что форвард команды Кшиштоф Пёнтек может пойти по его стопам в итальянском клубе.

Поляк забил девять голов в девяти первых матчах за «Милан». На счету Шевченко всего 175 голов в составе «россонери».

Пёнтек мой наследник. У него невероятное чувство гола и результативность на уровне топ-нападающих. Кшиштоф хорошо бьет с обеих ног, умеет играть и головой. Он очень помогает «Милану».

«Милан» по-прежнему держит курс на Лигу чемпионов. Думаю, они туда квалифицируются.

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
сегодня в 04:00
Ерунда какая-то.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Коллекционер пупсиков
   126 / 998
вчера в 22:25
Кто будет наследником Шевченко в сборной Украины?
Марлос конечно же
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   126 / 998
вчера в 22:24
Вот выиграет ЛЧ, тогда и поговорим
Adonius
Adonius
   262 / 998
вчера в 22:17
Смешно читать этот бред.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   674 / 998
вчера в 20:49
Реально, кто будет наследником Шевы среди своих подопечных?
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 18:25
Поляку Ещё далеко до Шевченко!
Gloomy59
Gloomy59
   522 / 998
вчера в 18:01
Шева, до лампочки, что ты там пи............шь, ук........ы!!!!!!
Gloomy59
Gloomy59 ответил sergey1989
   522 / 998
вчера в 18:01
Поляк наследник украинца, хм...
Они теперь братья!
Footbolista
Footbolista
   6 / 998
вчера в 16:59
Как достали эти шевченки с канчельскисами...звезды не доделанные...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил В России полночь
   112 / 998
вчера в 16:50
Зачем так? Он сказал то что думал. Имеет полное право. Я понимаю что в РФ такого Игрока!! Не было, нет, даст Бог появится. Только и умеете! Язвить и показывать свой уровень "мокшанина".
Не надо про уровень ,хорошо ? Уровень у славян практически одинаков ! )) Это всего лишь шутки не более ,в свете последних событий ! А Шевченко как был супер ,так им и останется ! И никто в этом не сомневается ! Удачи !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   112 / 998
вчера в 16:45
Древние укры и тут пытаются место застолбить ! ))
sergey1989
sergey1989
вчера в 16:45
Поляк наследник украинца, хм...
В России полночь
В России полночь
   953 / 998
вчера в 16:44
Зачем так? Он сказал то что думал. Имеет полное право. Я понимаю что в РФ такого Игрока!! Не было, нет, даст Бог появится. Только и умеете! Язвить и показывать свой уровень "мокшанина".
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 16:38
А нам пофигу.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   77 / 998
вчера в 16:19
Скоро забудут уже, а он приемника ищет.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 16:18
Поляк получше будет.
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 16:13
Это то же по указке сказал, то которая запретила Ракицкого вызывать?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   103 / 998
вчера в 16:08
Кто будет наследником Шевченко в сборной Украины?
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