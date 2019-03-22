Шевченко назвал Пёнтека своим наследником в «Милане»

Легендарный игрок «Милана» Андрей Шевченко считает, что форвард команды Кшиштоф Пёнтек может пойти по его стопам в итальянском клубе.

Поляк забил девять голов в девяти первых матчах за «Милан». На счету Шевченко всего 175 голов в составе «россонери».

Пёнтек мой наследник. У него невероятное чувство гола и результативность на уровне топ-нападающих. Кшиштоф хорошо бьет с обеих ног, умеет играть и головой. Он очень помогает «Милану».

«Милан» по-прежнему держит курс на Лигу чемпионов. Думаю, они туда квалифицируются.