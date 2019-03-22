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Лизаразю: «Люди увидели бы другого Гризманна в „Барселоне“»

вчера, 16:52

Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю считает, что нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну не подходит его нынешняя команда. По мнению Лизаразю, француз гораздо лучше бы смотрелся в «Барселоне».

Гризманн выступает за «Атлетико», который не играет в атакующий футбол.

Люди увидели бы другого Гризманна в «Барселоне».

Сообщалось, что Гризманн - приоритетная цель каталонцев на грядущее лето. В то же время сестра игрока опровергла все слухи об уходе футболиста из «Атлетико». 

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   139 / 998
вчера в 19:49
Барса стала бы очень опасна в контратаках,У Гр скорость хорошая,Суарес не успевает и подводит часто Месси.
Imrebellion
Imrebellion
   978 / 998
вчера в 18:37
Как минимум, он очень умелый в атаке и также в оборонительных действиях. Не сравнивайте его с Коутиньо, который был хорош в совершенно другом формате игры, а сейчас ни на фланге вместо Неймара, ни в центре вместо Иньесты не получается у него.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   213 / 998
вчера в 18:26
Я тоже так думаю Гризман заиграл бы в Барселоне
волгoдoн
волгoдoн
   153 / 998
вчера в 18:05
возможно
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 18:01
кто его знает...
KaiserRM
KaiserRM
   327 / 998
вчера в 17:35
Ну конечно,мир уже видел других Вермаленов,Коутинь,Артуров,Туранов,Дембелей,Видалей,осталось посмотреть на Гризманна.
dzvinka
dzvinka
   78 / 998
вчера в 17:21
и какого же? вечно пасующего назад на "набегающего" пешехода мяську? либо если будет бить сам то быстро присадят на скамейку?)))
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 17:20
В Атлетико он лидер, а в Барселоне место лидера уже занято.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 998
вчера в 17:15
Коутиньо уже увидели....)))

Перестанет Барса быть "театром одного актера"....Тогда и будет смысл приходить хорошим игрокам....
Jum13
Jum13
   12 / 998
вчера в 16:57
Они бы его там не увидели - трудно кого-то разглядеть в тени гнома )))
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 16:57
Или вообще его не увидят.
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