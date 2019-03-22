Лизаразю: «Люди увидели бы другого Гризманна в „Барселоне“»

Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю считает, что нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну не подходит его нынешняя команда. По мнению Лизаразю, француз гораздо лучше бы смотрелся в «Барселоне».
Гризманн выступает за «Атлетико», который не играет в атакующий футбол.
Люди увидели бы другого Гризманна в «Барселоне».
Сообщалось, что Гризманн - приоритетная цель каталонцев на грядущее лето. В то же время сестра игрока опровергла все слухи об уходе футболиста из «Атлетико».
Перестанет Барса быть "театром одного актера"....Тогда и будет смысл приходить хорошим игрокам....
Перестанет Барса быть "театром одного актера"....Тогда и будет смысл приходить хорошим игрокам....