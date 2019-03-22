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Руни: «Ван Гал - один из лучших тренеров в тактическом плане»

вчера, 18:36

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как ему работалось под руководством Луи ван Гала.

Ван Гал был одним из лучших тренеров в тактическом плане, с кем мне доводилось работать. Он прекрасно строил игру в обороне. Все игроки понимали, как нужно располагаться на футбольном поле во время атаки и обороны. С ван Галом мы выиграли несколько трофеев, но это было не то, на что все надеялись.

Напомним, что Руни сейчас защищает цвета «Ди Си Юнайтед».

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Все комментарии
kust07
kust07
   232 / 998
сегодня в 12:11
Неплохой тренер.
League1
League1 ответил Van Vanovich
   105 / 998
вчера в 21:19
Правильно. Зря Ван Гала не оставили. Он настроил контроль мяча, будет контроль будет и игра. Тем более после такой эпохи Сэра Алекса, ноВсе хотели результата сразу. А такие клубы надо перестривать долго. в Итоге наступили на грабли(Моуриньо) и откатились назад. Нужно было достроить и потом поставить молодых тренеров как Сульшер
Кунотороль мияча - это для барселаны. МЮ всегда играл по другому, и будет играть подругому.
Van Vanovich
Van Vanovich
   720 / 998
вчера в 20:09
Правильно. Зря Ван Гала не оставили. Он настроил контроль мяча, будет контроль будет и игра. Тем более после такой эпохи Сэра Алекса, ноВсе хотели результата сразу. А такие клубы надо перестривать долго. в Итоге наступили на грабли(Моуриньо) и откатились назад. Нужно было достроить и потом поставить молодых тренеров как Сульшер
League1
League1 ответил pavkur
   105 / 998
вчера в 19:11
Брехня, лучший был карера, чемпиона страны опозорил в ЛЧ 7-0 как никто другой.
барселона Реалу проигрывала со счётом 11-1. И ничё живёт как-то с этим позором. А ты про какие-то жалкие 7-0...
pavkur
pavkur
   29 / 998
вчера в 18:59
Брехня, лучший был карера, чемпиона страны опозорил в ЛЧ 7-0 как никто другой.
League1
League1
   105 / 998
вчера в 18:52
    4ел
    4ел
    вчера в 18:41
    Кто бы что ни говорил, но отношение к нему у меня намного лучше, чем к моуринье
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