Руни: «Ван Гал - один из лучших тренеров в тактическом плане»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как ему работалось под руководством Луи ван Гала.
Ван Гал был одним из лучших тренеров в тактическом плане, с кем мне доводилось работать. Он прекрасно строил игру в обороне. Все игроки понимали, как нужно располагаться на футбольном поле во время атаки и обороны. С ван Галом мы выиграли несколько трофеев, но это было не то, на что все надеялись.
Напомним, что Руни сейчас защищает цвета «Ди Си Юнайтед».
Не помню, кто именно, но один из футболистов рассказал, почему он сбежал из пурселоны (даже название этой недокоманды у меня не получается написать грамотно). Ван галь после матча его спрашивал: почему он во время того или иного эпизода в матче находился не в том месте, где он должен был находиться, и почему иза него они пропустили гол, или наоборот его не забили. А он должен был всё вспомнить и ответить! )))
Не помню, кто именно, но один из футболистов рассказал, почему он сбежал из пурселоны (даже название этой недокоманды у меня не получается написать грамотно). Ван галь после матча его спрашивал: почему он во время того или иного эпизода в матче находился не в том месте, где он должен был находиться, и почему иза него они пропустили гол, или наоборот его не забили. А он должен был всё вспомнить и ответить! )))