Руни: «Ван Гал - один из лучших тренеров в тактическом плане»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как ему работалось под руководством Луи ван Гала.

Ван Гал был одним из лучших тренеров в тактическом плане, с кем мне доводилось работать. Он прекрасно строил игру в обороне. Все игроки понимали, как нужно располагаться на футбольном поле во время атаки и обороны. С ван Галом мы выиграли несколько трофеев, но это было не то, на что все надеялись.