Аргентина с Месси уступила Венесуэле

Сборная Аргентины уступила команде Венесуэлы в товарищеском матче. Лионель Месси вышел на игру в стартовом составе и отыграл весь матч.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
Аргентина - Венесуэла 1:3 (0:2)
Голы: Мартинес 59 - Рондон 6, Мурильо 44, Мартинес 75 (пенальти)
Аргентина: Армани, Фойт, Меркадо (Каннеман 46), Лисандро Мартинес (Бланко 46), Монтьель, Тальяфико, Ло Чельсо (Перейра 78), Паредес, Гонсало Мартинес (Суарес 46), Лаутаро Мартинес (Бенедетто 70), Месси.
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Росалес (Аристегиета 89), Морено, Ринкон, Эррера (Сотельдо 64), Мурильо, Мачис (Хуанпи 79), Рондон (Мартинес 72).
Предупреждения: Вильянуэва 33, Фойт 44, Эрнандес 47, Ло Чельсо 54, Рондон 56, Осорио 63, Ринкон 82, Хуанпи 87
Ты сначала подумай а потом говори - за Венесуэлу игроки выступают за клубы о которых понятие не имеем но играли очень тактично,технично.
Ты сначала подумай а потом говори - за Венесуэлу игроки выступают за клубы о которых понятие не имеем но играли очень тактично,технично.
Рикошет и навес под занавес, когда Франция уже думала о 1/4 :)
Голы он организовывает с поповазелинонамазанными осусенами и хапает ЗБ пачками :) Этого не отберешь.
Лолик :)
Рикошет и навес под занавес, когда Франция уже думала о 1/4 :)
Голы он организовывает с поповазелинонамазанными осусенами и хапает ЗБ пачками :) Этого не отберешь.
Лолик :)
Но есть и двойные стандарты,вы фаны Месси всегда говорите что он из глубины поля создаёт голы сам лично,а вот Роналду стоит у ворот и подставляет ноги под мячи!
Тогда почему вчера Месси ничего не создал и не забил?
Но есть и двойные стандарты,вы фаны Месси всегда говорите что он из глубины поля создаёт голы сам лично,а вот Роналду стоит у ворот и подставляет ноги под мячи!
Тогда почему вчера Месси ничего не создал и не забил?
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
А в барселоне делает стату за счёт всей команды которая играет на него.
А в барселоне делает стату за счёт всей команды которая играет на него.
А как не смог отличиться с ними , при том что был лучшим в составе , сразу глоры петуха португальского из норок вылезли
А как не смог отличиться с ними , при том что был лучшим в составе , сразу глоры петуха португальского из норок вылезли