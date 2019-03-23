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Аргентина с Месси уступила Венесуэле

вчера, 00:51
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 3Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Сборная Аргентины уступила команде Венесуэлы в товарищеском матче. Лионель Месси вышел на игру в стартовом составе и отыграл весь матч.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

Аргентина - Венесуэла 1:3 (0:2)
Голы: Мартинес 59 - Рондон 6, Мурильо 44, Мартинес 75 (пенальти)

Аргентина: Армани, Фойт, Меркадо (Каннеман 46), Лисандро Мартинес (Бланко 46), Монтьель, Тальяфико, Ло Чельсо (Перейра 78), Паредес, Гонсало Мартинес (Суарес 46), Лаутаро Мартинес (Бенедетто 70), Месси.

Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Росалес (Аристегиета 89), Морено, Ринкон, Эррера (Сотельдо 64), Мурильо, Мачис (Хуанпи 79), Рондон (Мартинес 72).

Предупреждения: Вильянуэва 33, Фойт 44, Эрнандес 47, Ло Чельсо 54, Рондон 56, Осорио 63, Ринкон 82, Хуанпи 87

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил alex lebedev 1
   327 / 979
сегодня в 02:23
пок-пок-пок
твои слова -" топовые? ты посмотри, кто вчера сыграл, и не позорься так)"
Ты сначала подумай а потом говори - за Венесуэлу игроки выступают за клубы о которых понятие не имеем но играли очень тактично,технично.
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 979
сегодня в 00:10
О как .
Nazi
Nazi ответил alexfor
   550 / 979
вчера в 20:44
лолик)) сравнивать состав франции, где от вратаря до мбаппе полностью укомплектован состав хорошими футболерами, где игра поставлена. и аргентина, наспех склепанная их хз кого, где топовой можно назвать только атаку. а оборона - аргентинские парни со двора, ну и мертвый центр без маскерано, это вышка, конечно. аргентина 4 пропустила от франции, 3 от хорватии - это о чем говорит? месси организовал 2 гла в ворота чемпионов. что тебе надо еще? где он хреново сыграл, так это с исландией. остальное - ваши хейтерские рефлексии и фантазии.
Организовал голы звучит гордо :)

Рикошет и навес под занавес, когда Франция уже думала о 1/4 :)

Голы он организовывает с поповазелинонамазанными осусенами и хапает ЗБ пачками :) Этого не отберешь.

Лолик :)
eleven LC
eleven LC ответил alex1990for
   198 / 979
вчера в 20:20
В этом есть логика,согласен!
Но есть и двойные стандарты,вы фаны Месси всегда говорите что он из глубины поля создаёт голы сам лично,а вот Роналду стоит у ворот и подставляет ноги под мячи!
Тогда почему вчера Месси ничего не создал и не забил?
Тага Дага
Тага Дага
   626 / 979
вчера в 17:59
Отборочные матчи не обсуждают...а на товарняк всем нужен,и собрались как мухи на г...😂😂😂😂😂😂
Ver
Ver
   542 / 979
вчера в 17:44
Мадуро натренировал что надо
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Тага Дага
   261 / 979
вчера в 17:43
Люди которые не стоят ногтя Месси..его обсуждают.
или защищают.)
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   418 / 979
вчера в 17:43
месси стал "популярным" благодоря Хави и Иньесте, вот и все.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Князю бан по барабану
   261 / 979
вчера в 17:38
Стрелка у тебя на колготках. Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил alex lebedev 1
   261 / 979
вчера в 17:37
очередная беспонтовая стрелка)
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил Великий Князь
       806 / 979
    вчера в 17:23
    очередная беспонтовая стрелка)
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил Великий Князь
       806 / 979
    вчера в 17:17
    НЕ допингу, а Барселоне, которая мастерски узаконила ему приём анаболических стероидов и соматотропина)
      Великий Князь
      Великий Князь
         9 / 979
      вчера в 17:11
      Адвокаты ГнОМА работают без перерывов и выходных. Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Ragnar_Lodbrok
         9 / 979
      вчера в 17:09
      Меся стал гением благодаря допингу
      НЕ допингу, а Барселоне, которая мастерски узаконила ему приём анаболических стероидов и соматотропина)
      Тага Дага
      Тага Дага
         626 / 979
      вчера в 16:56
      Люди которые не стоят ногтя Месси..его обсуждают.
      Тага Дага
      Тага Дага
         626 / 979
      вчера в 16:53
      На этом сайте напишешь правду...тут же удаляют твой коммент.
      alex lebedev 1
      alex lebedev 1 ответил feris1
         806 / 979
      вчера в 16:40
      Очередное доказательство что гном в сборной полное днище. А в барселоне делает стату за счёт всей команды которая играет на него.
      пок-пок-пок
      feris1
      feris1
         133 / 979
      вчера в 16:39
      Очередное доказательство что гном в сборной полное днище.
      А в барселоне делает стату за счёт всей команды которая играет на него.
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         162 / 979
      вчера в 16:23
      Когда Лео забивал трехи Венесуэле - только им и может забивать !!11!
      А как не смог отличиться с ними , при том что был лучшим в составе , сразу глоры петуха португальского из норок вылезли
      alex lebedev 1
      alex lebedev 1 ответил Dmitriy Q
         806 / 979
      вчера в 16:20
      где ваш Месси ? За Аргентину играют топовые игроки,где результат? может состав Барселоны позвать?
        Dmitriy Q
        Dmitriy Q
           327 / 979
        вчера в 16:16
        где ваш Месси ? За Аргентину играют топовые игроки,где результат? может состав Барселоны позвать?
        alex lebedev 1
        alex lebedev 1 ответил Ragnar_Lodbrok
           806 / 979
        вчера в 15:29
        Меся стал гением благодаря допингу
        да-да, именно допинг дает такие передачи, дриблинг, виденье поля и в целом футбольный интеллект))
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok ответил alexfor
           54 / 979
        вчера в 15:21
        я знаю, что месси гений и в сборной делает все, что может в ней сделать. но хейтерский максимализм вам это не дает признать.
        Меся стал гением благодаря допингу
        Тага Дага
        Тага Дага
           626 / 979
        вчера в 14:57
          cannongun
          cannongun
             707 / 979
          вчера в 14:55
          титька не затащил
          Телогрейка
          Телогрейка
             691 / 979
          вчера в 14:52
          У них нет лысого коуча, вот и нагнули команду вместе с золотой бутсей...
          Дармштадище-Ингольштадище
          Дармштадище-Ингольштадище
             291 / 979
          вчера в 14:49
          опять пора уходить из сборной
          kust07
          kust07
             216 / 979
          вчера в 14:43
          Досада не успел ставку сделать
          alex lebedev 1
          alex lebedev 1 ответил Кьянти
             806 / 979
          вчера в 14:42
          То, что он гений, мой наивный друг, это так себе ценность. Поясню, все его гениальные способности ему даны, просто даны Богом, или природой или генами (ну кто во что верит) и его тут заслуги никакой нет. Это как если бы кто-то хвастал, что у него глаза красивые или волосы, понимаешь о чем я. А вот когда кто то не имея таких данных, как у гения не уступает, а где-то даже превосходит в мастерство, за счёт трудолюбие, воли и характера, вот это достойно уважение. То есть человек сам себя делает великим. Это его труд, его усилия, это его заслуга. А родиться принцем потому что твой отец король, тут особых стараний-то и не требуется. Смекаешь?
          Железобетонная логика. Всем от природы что-то да дано, так можно про любого сказать. Мбаппе - высокая скорость и платика, это же природное, де брюйне, хави, иньеста - высокий футбольный интеллект и культура паса и т.д. А ты думаешь, месси не надо было прокачивать данные природой скиллы? Если ты не помнишь, в начале он был просто завершителем атак, которые мутили его партнеры. Сегодня же он прокачал и виденье поля, и культуру паса, и интеллект. Ты думаешь, ему просто это дано было и он никак не работал над этим? Так же прилично прокачал штрафные. Женская логика.
          Indian
          Indian
             614 / 979
          вчера в 14:41
          Рондон не стал долго выяснять ху их ху
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