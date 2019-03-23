Португалия и Украина сыграли вничью

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Украины в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.
Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж
Португалия - Украина 0:0
Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Рубен Невеш (Рафа Силва 62), Вильям Карвалью, Моутинью (Мариу 87), Бернарду Силва, Андре Силва (Диего Соуза 73), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко , Марлос (Цыганков 67), Малиновский, Зинченко, Коноплянка (Буяльский 87), Яремчук (Мораес 76)
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Предупреждения: Степаненко 86
Судья: Тюрпен Клеман.
Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Ах-ах)
Ах-ах)
Ну всё старая уже, скоро и мужики внимание обращать не будут.
Ну всё старая уже, скоро и мужики внимание обращать не будут.
Такие глубокие познания в отношении Роналду демонстрируешь! Заслуживаешь похвалы.
Такие глубокие познания в отношении Роналду демонстрируешь! Заслуживаешь похвалы.
уймись уже, пельменный ватник
уймись уже, пельменный ватник
Тем не менее, воздушная гавань Мадейры отныне официально называется «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду».
Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии отметил на церемонии открытия:
"Для меня этот момент является особенным. Все знают, что я горжусь своими корнями и родиной - Португалией и, в частности, Мадейрой."
При этом, далеко не все местные жители приветствовали известие о переименовании аэропорта в честь своего знаменитого земляка. Представители Департамента муниципальных властей Португалии считают, что власти острова превысили свои полномочия. Кроме того, 5 тысяч местных жителей подписали петицию против нового названия. Стоит отметить, что на Мадейре уже есть статуя Криштиану Роналду, а также его именной музей. Но называть в честь футболиста воздушную гавань до этого решались только в Белфасте – там действует аэропорт имени звезды «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста.
Бедняга, даже земляки ненавидят. Только и остаётся самодельные памятники ставить. =)
Тем не менее, воздушная гавань Мадейры отныне официально называется «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду».
Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии отметил на церемонии открытия:
"Для меня этот момент является особенным. Все знают, что я горжусь своими корнями и родиной - Португалией и, в частности, Мадейрой."
При этом, далеко не все местные жители приветствовали известие о переименовании аэропорта в честь своего знаменитого земляка. Представители Департамента муниципальных властей Португалии считают, что власти острова превысили свои полномочия. Кроме того, 5 тысяч местных жителей подписали петицию против нового названия. Стоит отметить, что на Мадейре уже есть статуя Криштиану Роналду, а также его именной музей. Но называть в честь футболиста воздушную гавань до этого решались только в Белфасте – там действует аэропорт имени звезды «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста.
Бедняга, даже земляки ненавидят. Только и остаётся самодельные памятники ставить. =)