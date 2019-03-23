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Португалия и Украина сыграли вничью

вчера, 00:38
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Украины в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.

Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж

Португалия - Украина 0:0

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Рубен Невеш (Рафа Силва 62), Вильям Карвалью, Моутинью (Мариу 87), Бернарду Силва, Андре Силва (Диего Соуза 73), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко , Марлос (Цыганков 67), Малиновский, Зинченко, Коноплянка (Буяльский 87), Яремчук (Мораес 76)
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Предупреждения: Степаненко 86

Судья: Тюрпен Клеман.

Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   162 / 979
вчера в 16:20
Нет пенальти , вот радужный португалец и испарился 😂
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA ответил ars14
   609 / 979
вчера в 12:49
Недоразумение-это Усатый нянь Стасян!!
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA ответил vovinho11
   609 / 979
вчера в 12:47
Где пенальти,где??!!!
vovinho11
vovinho11 ответил makerdream
   345 / 979
вчера в 12:33
Другого и быть не может
makerdream
makerdream ответил vovinho11
   436 / 979
вчера в 12:32
Инфа сотка?)
makerdream
makerdream ответил Санчо Панса
   436 / 979
вчера в 12:32
Синее жёлтые а не желто блакытные
vovinho11
vovinho11
   345 / 979
вчера в 12:29
Судья был за Украину. Пенальти чистый не поставил. Франция и Украина друзья, как в политике
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   608 / 979
вчера в 12:29
Ну Португалия слабее Бельгии, Россия слабее Украины. Поэтому где-то получаем 3-1, а где-то 0-0... так что результат в целом закономерен)
Олег Кожан
Олег Кожан ответил Сантус
   592 / 979
вчера в 12:03
....и без Ракицкого как то отыграли...я прям рыдал,так его привозов не хватало....)
и Пятову мало дали, он матч не слил
Олег Кожан
Олег Кожан ответил ст_прапорщик
   592 / 979
вчера в 12:01
бонапарту посвящается www.youtube.com/watch?v=cU1fe7OPQ5M
да против нацистов и комунистов, шансов не было.
Ко Чегара
Ко Чегара
   668 / 979
вчера в 09:17
Кристина спасла очко...
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 979
вчера в 08:39
Удивительно, что жовто-блакитные смогли увезти из Лиссабона какие-то очки) Рона с официальным возвращением в сборную Португалии! Да, не удалось фавориту этого матча подтвердить это на поле....
sir_Alex
sir_Alex ответил starche
   42 / 979
вчера в 08:20
А что же кристинка!?
То же, что и гном в матче с Венесуэлой 🤣🤣🤣
BARCDJIN
BARCDJIN
   170 / 979
вчера в 08:20
    starche
    starche
       126 / 979
    вчера в 08:09
    А что же кристинка!?
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил ars14
       210 / 979
    вчера в 07:31
    Позор португезам,как можно не обыграть это хохлятское недоразумение))
      112910415
      112910415
         93 / 979
      вчера в 07:20
      унылый закат
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         37 / 979
      вчера в 06:30
      Девчонка опять позарнулась.
      Ну всё старая уже, скоро и мужики внимание обращать не будут.
      Гавроша
      Гавроша
         18 / 979
      вчера в 04:52
      И какой толк с этого роналду? Только вредит сборной, сколько его там будут терпеть?
      Wolf77785
      Wolf77785
         47 / 979
      вчера в 02:34
      до матча говорил, с балластом ныряльщиком шансов на победу нет!
      da da da
      da da da
         375 / 979
      вчера в 02:30
      и стоило им вызывать Роналду?все таки играли не с Мальтой и Андоррой))
      ст_прапорщик
      ст_прапорщик
         248 / 979
      вчера в 02:18
      Colchoneros
      Colchoneros
         143 / 979
      вчера в 02:10
      Вот вам и Чемпион Европы!
      ars14
      ars14
         861 / 979
      вчера в 01:56
        Одержимый хряк
        Одержимый хряк
           85 / 979
        вчера в 01:52
        Lopp и Шуля, украинские поклонники спартака, всех своих клонов выпустили.
        ronaldo743
        ronaldo743 ответил League1
           98 / 979
        вчера в 01:46
        Вот я всегда знал, что ты неспроста ronaldo7 Такие глубокие познания в отношении Роналду демонстрируешь! Заслуживаешь похвалы.
        Сложно было не знать про этот скандал, прогремевший на весь мир. =)
        League1
        League1 ответил ronaldo743
           99 / 979
        вчера в 01:43
        Жители Мадейры против названия аэропорта в честь Криштиану Роналду. Тем не менее, воздушная гавань Мадейры отныне официально называется «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду». Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии отметил на церемонии открытия: "Для меня этот момент является особенным. Все знают, что я горжусь своими корнями и родиной - Португалией и, в частности, Мадейрой." При этом, далеко не все местные жители приветствовали известие о переименовании аэропорта в честь своего знаменитого земляка. Представители Департамента муниципальных властей Португалии считают, что власти острова превысили свои полномочия. Кроме того, 5 тысяч местных жителей подписали петицию против нового названия. Стоит отметить, что на Мадейре уже есть статуя Криштиану Роналду, а также его именной музей. Но называть в честь футболиста воздушную гавань до этого решались только в Белфасте – там действует аэропорт имени звезды «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста. Бедняга, даже земляки ненавидят. Только и остаётся самодельные памятники ставить. =)
        Вот я всегда знал, что ты неспроста ronaldo7
        Такие глубокие познания в отношении Роналду демонстрируешь! Заслуживаешь похвалы.
        koke90
        koke90 ответил Napoleon Bonapart
           485 / 979
        вчера в 01:42
        Опять кугутам дешевая группа попалась. Если португалы не смотгли забить даже Пятову, значит не о чем говорить. Вратарь, которому забивают Ворскла, Карпаты и прочая ......я, не может считаться надёжным. Позор португалам. Однако, я не сомневаюсь, что в ответке, Рон накажет хохлов, даже не сомневаюсь.
          NGY
          NGY
             59 / 979
          вчера в 01:41
          В конце конечно железный пенальти должен был ставить судья в ворота Украинцев.
          ronaldo743
          ronaldo743 ответил League1
             98 / 979
          вчера в 01:39
          Да ты про жителей Мадейры знаешь ровным счётом ничего. Также как и я впрочем.
          Жители Мадейры против названия аэропорта в честь Криштиану Роналду.
          Тем не менее, воздушная гавань Мадейры отныне официально называется «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду».
          Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии отметил на церемонии открытия:
          "Для меня этот момент является особенным. Все знают, что я горжусь своими корнями и родиной - Португалией и, в частности, Мадейрой."
          При этом, далеко не все местные жители приветствовали известие о переименовании аэропорта в честь своего знаменитого земляка. Представители Департамента муниципальных властей Португалии считают, что власти острова превысили свои полномочия. Кроме того, 5 тысяч местных жителей подписали петицию против нового названия. Стоит отметить, что на Мадейре уже есть статуя Криштиану Роналду, а также его именной музей. Но называть в честь футболиста воздушную гавань до этого решались только в Белфасте – там действует аэропорт имени звезды «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста.

          Бедняга, даже земляки ненавидят. Только и остаётся самодельные памятники ставить. =)
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