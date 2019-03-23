Турция одержала победу над Албанией

Сборная Турции одержала победу над командой Албании в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.
Шкодер, стадион Лоро Боричи
Албания - Турция 0:2 (0:1)
Голы: Йилмаз 21, Чалханоглу 55
Албания: Бериша, Весели, Исмаили, Джимсити, Хисай, Абраши, Джака, Иван (Садику 58), Мемушай, Балай (Грезда 58), Узуни
Главный тренер: Пануччи Кристиан.
Турция: Гюнок, Али Калдырым, Генюл (Челик 46), Демираль, Текдемир, Айхан, Эмре (Токез 65), Йокушлу, Чалханоглу, Тосун, Йилмаз (Тюрюч 88)
Главный тренер: Гюнеш Шенол.
Предупреждения: Тосун 30, Иван 39, Исмаили 45+2, Йокушлу 47, Джака 86
Судья: Штилер Тобиас.
Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.