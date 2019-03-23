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Турция одержала победу над Албанией

вчера, 00:41
АлбанияЛоготип футбольный клуб Албания0 : 2Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Турции одержала победу над командой Албании в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.

Шкодер, стадион Лоро Боричи

Албания - Турция 0:2 (0:1)
Голы: Йилмаз 21, Чалханоглу 55

Албания: Бериша, Весели, Исмаили, Джимсити, Хисай, Абраши, Джака, Иван (Садику 58), Мемушай, Балай (Грезда 58), Узуни
Главный тренер: Пануччи Кристиан.

Турция: Гюнок, Али Калдырым, Генюл (Челик 46), Демираль, Текдемир, Айхан, Эмре (Токез 65), Йокушлу, Чалханоглу, Тосун, Йилмаз (Тюрюч 88)
Главный тренер: Гюнеш Шенол.

Предупреждения: Тосун 30, Иван 39, Исмаили 45+2, Йокушлу 47, Джака 86

Судья: Штилер Тобиас.

Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 08:12
Турки стартовали хорошо.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   340 / 979
вчера в 01:47
цыгана убрали
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   155 / 979
вчера в 00:51
Турцию с победой!
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 979
вчера в 00:45
ожидаемо
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