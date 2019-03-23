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Англия разгромила Чехию

вчера, 00:39
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия5 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Сборная Англии одержала крупную победу над командой Чехии в первом туре отборочного турнира Евро-2020.

Лондон, стадион Уэмбли

Англия - Чехия 5:0 (2:0)
Голы: Стерлинг 24, Кейн 45+2 (пенальти), Стерлинг 62, Стерлинг 68, Калас 84 (автогол)

Англия: Пикфорд, Уокер, Кин, Магуайр, Чилуэлл, Алли (Райс 63), Дайер (Баркли 17), Хендерсон, Санчо, Кейн, Стерлинг (Хадсон-Одои 70)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Чехия: Павленка, Кадержабек, Челустка, Калас, Новак, Сучек, Павелка, Гебре Селасси, Дарида (Масопуст 67), Янкто (Выдра 46), Шик (Шкода 82)
Главный тренер: Шилхави Ярослав.

Предупреждения: Кадержабек 45+1, Шик 53

Судья: Соареш Диаш Артур.

Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.

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Все комментарии
cannongun
cannongun ответил Санчо Панса
   707 / 979
вчера в 10:54
Стерлинг был великолепен в этом матче! Ну а Кейн в сборной Англии, судя по всему, может забивать только с пенальти) С дебютом за сборную молодую звезду Челси и с разгромной победой, львы!
лайк за твое петросянство, продолжай
cannongun
cannongun
   707 / 979
вчера в 10:52
колбаса подгорела как обычно
DXTK
DXTK
   195 / 979
вчера в 10:12
Браво браво родоначальники на классе уничтожили соперника. Раз за разом доказывают, что не просто так они вышли в плейофф Лиги наций, попали по делу в четверку сильнейших на ЧМ, и просто молодцы.

Уверен в группе чехи способны побороться за престиж.
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 979
вчера в 08:45
Стерлинг был великолепен в этом матче! Ну а Кейн в сборной Англии, судя по всему, может забивать только с пенальти) С дебютом за сборную молодую звезду Челси и с разгромной победой, львы!
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 979
вчера в 08:27
Слишком разный класс команд.
anfield1984
anfield1984 ответил Виталий Козлов
   282 / 979
вчера в 07:41
Жаль Магуайр не забил. Чехи же флямкали, что он убогий защитник. 5 съели
Бильге Октай
Бильге Октай
   211 / 979
вчера в 02:13
походу не того игрока пеналду назвали ....
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   157 / 979
вчера в 01:34
Ван Дейк и Стерлинг в этом году главные претенденты на звание игрока года в АПЛ.
dino-hsv
dino-hsv
   184 / 979
вчера в 01:03
чехия совсем плоха... жалко...
Dudikoff
Dudikoff ответил dimagas1
   543 / 979
вчера в 00:53
Чехи совсем скатились,где же те времена Недведа.Поборски и Коллера с Барошом?)))
Не у каждой топ сборной все поколения одинаково хороши. Вон голландцы только начинают возрождаться, макароны - не видно просвета. Что уж говорить о середняках.
Doktor S
Doktor S
   104 / 979
вчера в 00:50
Чехи превратились в спартак.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   136 / 979
вчера в 00:47
Обидно за чехов,но видно прошли времена Чехии образца 2005 года.
allemz
allemz
   66 / 979
вчера в 00:46
Болел сборной Англии с победой. Раскатали на классе.
Стерлинг божит!)
Горожане
Горожане
   636 / 979
вчера в 00:45
Англию, с разгромной победой!
Отличный матч выдали. Стерлинга с хет-триком!
dimagas1
dimagas1
   269 / 979
вчера в 00:44
Чехи совсем скатились,где же те времена Недведа.Поборски и Коллера с Барошом?)))
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   136 / 979
вчера в 00:41
Было бы кого громить,пупы земли блин.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   41 / 979
вчера в 00:40
Нормально накидали.
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