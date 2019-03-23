Англия разгромила Чехию

Сборная Англии одержала крупную победу над командой Чехии в первом туре отборочного турнира Евро-2020.
Лондон, стадион Уэмбли
Англия - Чехия 5:0 (2:0)
Голы: Стерлинг 24, Кейн 45+2 (пенальти), Стерлинг 62, Стерлинг 68, Калас 84 (автогол)
Англия: Пикфорд, Уокер, Кин, Магуайр, Чилуэлл, Алли (Райс 63), Дайер (Баркли 17), Хендерсон, Санчо, Кейн, Стерлинг (Хадсон-Одои 70)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Чехия: Павленка, Кадержабек, Челустка, Калас, Новак, Сучек, Павелка, Гебре Селасси, Дарида (Масопуст 67), Янкто (Выдра 46), Шик (Шкода 82)
Главный тренер: Шилхави Ярослав.
Предупреждения: Кадержабек 45+1, Шик 53
Судья: Соареш Диаш Артур.
Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Уверен в группе чехи способны побороться за престиж.
Уверен в группе чехи способны побороться за престиж.
Стерлинг божит!)
Стерлинг божит!)
Отличный матч выдали. Стерлинга с хет-триком!
Отличный матч выдали. Стерлинга с хет-триком!