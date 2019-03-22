Болгария ушла от поражения в игре с Черногорией благодаря спорному пенальти

Сборная Болгарии сыграла вничью с командой Черногории в матче отборочного турнира Евро-2020.
София, стадион Васил Левски
Болгария - Черногория 1:1 (0:0)
Голы: Неделев 82 (пенальти) - Мугоша 50
«Болгария»: Михайлов, Попов, Бодуров, Божиков, Занев, Костадинов, Чочев (Славчев 69), Неделев, Попов, Иванов (Костов 51), Делев (Минчев 82)
Главный тренер: Хубчев Петар.
«Черногория»: Петкович, Марушич, Симич, Томашевич, Стойкович, Янкович (Больевич 64), Иванич, Вукчевич, Вешович (Йовович 78), Мугоша (Косович 89), Бечирай
Главный тренер: Тумбакович Любиша.
Предупреждения: Бечирай 25, Симич 25, Попов 34, Чочев 69, Йовович 81, Больевич 89
Судья: Буке Рудди.
Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии.
И про Камбоджу я не шучу. А в Европе возможно все. Таким макаром опять левые сборные попадут на ЧЕ.
И про Камбоджу я не шучу. А в Европе возможно все. Таким макаром опять левые сборные попадут на ЧЕ.