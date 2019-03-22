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Болгария ушла от поражения в игре с Черногорией благодаря спорному пенальти

вчера, 21:53
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария1 : 1Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Сборная Болгарии сыграла вничью с командой Черногории в матче отборочного турнира Евро-2020.

София, стадион Васил Левски

Болгария - Черногория 1:1 (0:0)
Голы: Неделев 82 (пенальти) - Мугоша 50

«Болгария»: Михайлов, Попов, Бодуров, Божиков, Занев, Костадинов, Чочев (Славчев 69), Неделев, Попов, Иванов (Костов 51), Делев (Минчев 82)
Главный тренер: Хубчев Петар.

«Черногория»: Петкович, Марушич, Симич, Томашевич, Стойкович, Янкович (Больевич 64), Иванич, Вукчевич, Вешович (Йовович 78), Мугоша (Косович 89), Бечирай
Главный тренер: Тумбакович Любиша.

Предупреждения: Бечирай 25, Симич 25, Попов 34, Чочев 69, Йовович 81, Больевич 89

Судья: Буке Рудди.

Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   575 / 998
сегодня в 10:14
Для сомневающихся, это есть футбол с ВАР и без него.
pavkur
pavkur
   29 / 998
сегодня в 02:51
Судья беспредельщик.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил вячеслав остапенко
   2 / 998
сегодня в 01:55
Я ставил на ничью не подвели
Рудди не подвел :)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   213 / 998
вчера в 23:53
Я ставил на ничью не подвели
Брулин
Брулин
   34 / 998
вчера в 23:07
Черногорцы могли 2 забить, был выход 2 в 1 защитника, но Черногорец пас не захотел делать и пошел обыгрывать.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 22:40
Левый пеналь помог отскочить.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 998
вчера в 22:31
Судейка явно был на стажировке в федуновском корпусе. Гыгыгы
Bayern Best
Bayern Best
   84 / 998
вчера в 22:27
Спорному?Такие пендали даже в чемпионате Камбоджи не назначают.
И про Камбоджу я не шучу. А в Европе возможно все. Таким макаром опять левые сборные попадут на ЧЕ.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   463 / 998
вчера в 22:14
Тухлый матч.
pavkur
pavkur
   29 / 998
вчера в 22:08
Судья, наверняка, троюродный брат москалёва.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил волгoдoн
   2 / 998
вчера в 22:07
спорный пенальти помог в делах азартных)
Такая же фигня :) Вроде и Черногорию жалко, свистун убил, но у меня ОЗ в экспрессе стояло на этот матч :)
волгoдoн
волгoдoн
   153 / 998
вчера в 22:05
спорный пенальти помог в делах азартных)
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 22:03
попитерски
Гавроша
Гавроша ответил Питермен
   28 / 998
вчера в 22:02
Когда читаешь о судейском беспределе где-либо, всегда становится стыдно за пупсиков
Тарасовка опять опозорилась.
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 22:01
Когда читаешь о судейском беспределе где-либо, всегда становится стыдно за пупсиков
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил mangoх12
   2 / 998
вчера в 21:59
ученик Безбородова
Ему бы российское гражданство, Федун таких любит :)
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 21:59
Уже и до Болгарии дошли,судьи везде успевают.
mangoх12
mangoх12 ответил ЦCКА навсегда
   19 / 998
вчера в 21:58
Знатно свистун болгарам очко спас :)
ученик Безбородова
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 21:58
Федун ещё не знает, что Попов уже в ростове, вот и появился спорный пенальти. Дело раскрыто!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 21:55
Знатно свистун болгарам очко спас :)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 21:55
Там не спорный пенальти, а левейший!
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