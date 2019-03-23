Месси должен успеть восстановиться к матчу с «Эспаньолом»

вчера, 19:07

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен успеть восстановиться к матчу Примеры против «Эспаньола», который состоится 30 марта. Форвард, напомним, получил травму паха, находясь в распоряжении сборной Аргентины, в товарищеском матче против Венесуэлы.