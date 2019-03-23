Месси должен успеть восстановиться к матчу с «Эспаньолом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен успеть восстановиться к матчу Примеры против «Эспаньола», который состоится 30 марта. Форвард, напомним, получил травму паха, находясь в распоряжении сборной Аргентины, в товарищеском матче против Венесуэлы.
Абсолютный днарь без парнеров по Барселоне.
Абсолютный днарь без парнеров по Барселоне.
PS это я про князя!
PS это я про князя!
АХАХХАХ
АХАХХАХ
Кевин Киган это мой аккаунт.
Кевин Киган это мой аккаунт.
По всей видимости скоро снова в слезах убежит из сборной.
По всей видимости скоро снова в слезах убежит из сборной.