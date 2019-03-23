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Месси должен успеть восстановиться к матчу с «Эспаньолом»

вчера, 19:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол30.03.2019 в 18:15 Не начался

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен успеть восстановиться к матчу Примеры против «Эспаньола», который состоится 30 марта. Форвард, напомним, получил травму паха, находясь в распоряжении сборной Аргентины, в товарищеском матче против Венесуэлы.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   122 / 979
сегодня в 00:53
Ну вот зачем выпускать на поле такие экспонаты?Поберегли бы изверги!Только тяжелейшую игру с Чавесами затащил....зверьё...)
Evilhuman
Evilhuman
   32 / 979
сегодня в 00:26
Гном в сборной вообще не напрягается,чего ему восстанавливаться...
NGY
NGY
   59 / 979
вчера в 23:15
Не может набить набить стату сборной и симулирова травму, побежал готовиться к Эспаньолу, ведь там всегда можно отличиться!

Абсолютный днарь без парнеров по Барселоне.
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 979
вчера в 22:44
Из здесь успел успел нагадить!
PS это я про князя!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   170 / 979
вчера в 22:16
Что ты несёшь? Кевин Киган это мой аккаунт.
Меня на сутки, тебя на час...= а ты еще жалуешься...на власти...Судьи всегда за Кабинетус , и Вардрид..Доказано Джином!


АХАХХАХ
Великий Князь
Великий Князь ответил Toro
   9 / 979
вчера в 22:04
Allemz, сегодня решил с cevina cigana посидеть?
Что ты несёшь?
Кевин Киган это мой аккаунт.
NOVA
NOVA
   386 / 979
вчера в 21:03
лучше бы лечился и до матча с мю не выходил конечно!! ну а так проще пропустить этот товарняк как головную боль и позор!!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   155 / 979
вчера в 20:54
Здоровья Месси и удачной игры!
Toro
Toro
   634 / 979
вчера в 19:58
Allemz, сегодня решил с cevina cigana посидеть?
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 19:48
В товарищеских матчах лучше не играть.
FROBI
FROBI
   45 / 979
вчера в 19:37
ЗвИзде нужно подсушить штаны после встречи с мега-грандом Венесуэлой ))
Belgie2009
Belgie2009
   610 / 979
вчера в 19:29
Да по любому, ложкоед просто решил отказаться от очередного позора..
По всей видимости скоро снова в слезах убежит из сборной.
cevin cigan
cevin cigan
   95 / 979
вчера в 19:27
Ха-х,кто бы сомневался! За барсуков гномяра и мёртвым парочку забьёт(там же гонка за "золотой тапок" и партнёры все как рабы работают в одного!)
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 979
вчера в 19:19
есть все таки яйца )
Balanenok
Balanenok
   92 / 979
вчера в 19:08
Здоровья Месси!
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