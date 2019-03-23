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Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

вчера, 23:24
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша-:-Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвия22:45 Не начался

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.

Мы столкнулись с эпидемией в команде. Вирус подхватили восемь игроков. Наш медицинский персонал работает над тем, чтобы инфекция не распространилась на других игроков.

Напомним, что недавно Польша обыграла Австрию.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   295 / 979
сегодня в 00:53
Чего-то обожрались.
Adonius
Adonius
   226 / 979
сегодня в 00:48
Нужно в хлорамине отмочить и вперед.
Морозовский
Морозовский ответил Footbolista
   11 / 979
сегодня в 00:28
Без водки)...
А дезинфекция б не помешала!
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 979
сегодня в 00:24
узнали что проверка на допинг будет
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   21 / 979
сегодня в 00:24
Интересно, а Левандовский тоже обо76ся?
Левандовский вчерашний день, там сейчас Пентек есть
Footbolista
Footbolista ответил Шуnя771
   7 / 979
сегодня в 00:23
Без водки)...
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 979
вчера в 23:58
Водка была паленой
particular
particular ответил Морозовский
   8 / 979
вчера в 23:53
хамса.
Да, неее..:)) Руки мыть надо чаще..:))
Шуnя771
Шуnя771 ответил Морозовский
   132 / 979
вчера в 23:53
хамса.
Под хреном))
Морозовский
Морозовский ответил фанат джигурды
   11 / 979
вчера в 23:52
Шпроты?
хамса.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Морозовский
   94 / 979
вчера в 23:46
Интересно, а Левандовский тоже обо76ся?
неее. Он это умудряетс яделать по ходу важных матчей)))
Главное Пёнтек чтоб был в строю
Да и Милик
Шуnя771
Шуnя771
   132 / 979
вчера в 23:45
Дык у нас тут тоже был на районе вирус "на подхвате"...
Клиника: температура, жар, головные боли... Короче всё как при традиционном гриппе токА одна тонкость - понос, понос и понос.... В некоторых случаях даже во сне)))
фанат джигурды
фанат джигурды
   152 / 979
вчера в 23:44
Шпроты?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   94 / 979
вчера в 23:38
у поляков такая линии атаки офигенная
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 23:35
Интересно, а Левандовский тоже обо76ся?
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