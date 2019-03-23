Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.
Мы столкнулись с эпидемией в команде. Вирус подхватили восемь игроков. Наш медицинский персонал работает над тем, чтобы инфекция не распространилась на других игроков.
Напомним, что недавно Польша обыграла Австрию.
Главное Пёнтек чтоб был в строю
Да и Милик
Главное Пёнтек чтоб был в строю
Да и Милик
Клиника: температура, жар, головные боли... Короче всё как при традиционном гриппе токА одна тонкость - понос, понос и понос.... В некоторых случаях даже во сне)))
Клиника: температура, жар, головные боли... Короче всё как при традиционном гриппе токА одна тонкость - понос, понос и понос.... В некоторых случаях даже во сне)))