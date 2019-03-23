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Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией

вчера, 20:32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Далера Кузяева, который накануне получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.

У Кузяева повреждение мениска. Он выбыл, но на сколько - пока непонятно.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   25 / 979
вчера в 22:14
Жаль парня.
Молочный брат Дзагоева и Жано.
Здоровья,конечно.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 25процентный клоун
   180 / 979
вчера в 21:36
да не ужели??? с чего такие выводы? он мужик и я видел как он на место Смольникова ставил в одном из первых матчей ,это большой игрок,как Торбинский
часто ломается,плохой признак
Гавроша
Гавроша ответил Leha-ha50
   18 / 979
вчера в 21:32
То же самое было и с Дзагоевым. Любит бармалей подранков добивать. Всех раненых под знамена собирает . Он думает, что клубы его обманывают. Вместо того , чтоб дома спокойно лечиться , больные вынуждены мотаться по миру со сборной. Бред - да и только!!!
Почему всех - пупсиков то отпускает.
minai
minai
   218 / 979
вчера в 21:22
И где таки он так напгягся ? Стесняюсь спгосить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил вoлгoдoн
   10 / 979
вчера в 21:18
да не ужели??? с чего такие выводы? он мужик и я видел как он на место Смольникова ставил в одном из первых матчей ,это большой игрок,как Торбинский
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 979
вчера в 21:17
абидно очень ,ведь это единственное светлое пятно на Неве
ermak6848
ermak6848
   212 / 979
вчера в 21:09
Поправляйся Далера!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   36 / 979
вчера в 21:09
Этот козявкин на поле только в носу ковырялся, оправдывая фамилию!
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 979
вчера в 21:08
Печально...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Литейный 4
   20 / 979
вчера в 21:04
Повреждение мениска это скверная штука. В Зените постепенно начали его вводить в игру после травмы. Сыграл не полные 2 матча. А Спартач усатый редиска , нехороший человек взял и по полной нагрузил Далера.
То же самое было и с Дзагоевым. Любит бармалей подранков добивать. Всех раненых под знамена собирает . Он думает, что клубы его обманывают.
Вместо того , чтоб дома спокойно лечиться , больные вынуждены мотаться по миру со сборной. Бред - да и только!!!
Erlov
Erlov
   193 / 979
вчера в 20:58
Не везет Кузяеву с тренерами.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 20:50
Здоровья!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 979
вчера в 20:49
Повреждение мениска это скверная штука. В Зените постепенно начали его вводить в игру после травмы. Сыграл не полные 2 матча. А Спартач усатый редиска , нехороший человек взял и по полной нагрузил Далера.
pavkur
pavkur
   26 / 979
вчера в 20:49
Здоровья Кузяеву, чабан всех основных игроков умеет сломать.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   180 / 979
вчера в 20:48
дохляк этот кузяев
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 20:45
Будем надеяться, что на ненадолго, здоровья Далеру!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   81 / 979
вчера в 20:38
Здоровья Далеру !
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