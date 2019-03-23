Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Далера Кузяева, который накануне получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.
У Кузяева повреждение мениска. Он выбыл, но на сколько - пока непонятно.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Далера Кузяева, который накануне получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.
У Кузяева повреждение мениска. Он выбыл, но на сколько - пока непонятно.
Молочный брат Дзагоева и Жано.
Здоровья,конечно.
Молочный брат Дзагоева и Жано.
Здоровья,конечно.
Вместо того , чтоб дома спокойно лечиться , больные вынуждены мотаться по миру со сборной. Бред - да и только!!!
Вместо того , чтоб дома спокойно лечиться , больные вынуждены мотаться по миру со сборной. Бред - да и только!!!