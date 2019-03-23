Марлос не сыграет с Люксембургом

Полузащитник сборной Украины Марлос не сможет помочь команде в предстоящей игре отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом. У 30-летнего хавбека рецидив приводящей мышцы бедра.
Напомним, что вчера украинцы сыграли вничью с Португалией.
|Люксембург-:-Украина
|Завтра в 22:45 Не начался
Полузащитник сборной Украины Марлос не сможет помочь команде в предстоящей игре отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом. У 30-летнего хавбека рецидив приводящей мышцы бедра.
Напомним, что вчера украинцы сыграли вничью с Португалией.