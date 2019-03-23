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Марлос не сыграет с Люксембургом

вчера, 22:54
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник сборной Украины Марлос не сможет помочь команде в предстоящей игре отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом. У 30-летнего хавбека рецидив приводящей мышцы бедра. 

Напомним, что вчера украинцы сыграли вничью с Португалией.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   73 / 979
сегодня в 00:33
рецедив травмы приводящей мышцы бедра, или все же просто... "рецедив приводящей мышцы бедра"? эт что типо... ее удалили, а она опать отросла?)))
STVA 1
STVA 1
   71 / 979
сегодня в 00:19
С Люксом тяжело будет
Брулин
Брулин
   22 / 979
вчера в 23:39
По-ходу микро травма так как по матчу вроде не получал травм!поехал подлечиться так как Люксембург не топ сборная а на носу ЧУ и Кубковый матч С ДК!
dimagas1
dimagas1 ответил handreb
   269 / 979
вчера в 23:27
Хохлам нечего делать на ЧЕ, пусть во Львове играют.
Хохлам то точно нечего делать они все давно на мокшандии)))
Bayern Best
Bayern Best
   105 / 979
вчера в 23:26
Думаю и без него победят.
handreb
handreb
   46 / 979
вчера в 23:15
Хохлам нечего делать на ЧЕ, пусть во Львове играют.
dimagas1
dimagas1 ответил Doktor S
   269 / 979
вчера в 23:11
С Люксембургом ничего не поможет, удачи Люксембургу!
Приходи потом на ветку,поржу с тебя)))
Doktor S
Doktor S
   104 / 979
вчера в 22:58
С Люксембургом ничего не поможет, удачи Люксембургу!
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