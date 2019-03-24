Красножан: «Не скажу, что у России есть огромное преимущество в классе»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 между Казахстаном и Россией.

Победа над Шотландией — это не случайность. Не зря Михал Билек (главный тренер сборной Казахстана. — прим. ред.) говорил, что будут сюрпризы. Вопрос в другом, а теперь какое продолжение будет? Чтобы не получилось, что это единственный всплеск в отборочном турнире.

В сборной России разберутся, как играть. Давно всем понятно, чтобы играть против команд, которые организованы в обороне, быстро выходят в контратаку, нужен первый забитый мяч. Он обычно вскрывает игру. В плане исполнительского мастерства у сборной России есть преимущество, но я бы не сказал, что оно такое огромное, как между Бельгией и Россией. Но некоторое преимущество у россиян в этом аспекте есть.