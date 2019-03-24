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Красножан: «Не скажу, что у России есть огромное преимущество в классе»

вчера, 14:12
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 между Казахстаном и Россией.

Победа над Шотландией — это не случайность. Не зря Михал Билек (главный тренер сборной Казахстана. — прим. ред.) говорил, что будут сюрпризы. Вопрос в другом, а теперь какое продолжение будет? Чтобы не получилось, что это единственный всплеск в отборочном турнире.

В сборной России разберутся, как играть. Давно всем понятно, чтобы играть против команд, которые организованы в обороне, быстро выходят в контратаку, нужен первый забитый мяч. Он обычно вскрывает игру. В плане исполнительского мастерства у сборной России есть преимущество, но я бы не сказал, что оно такое огромное, как между Бельгией и Россией. Но некоторое преимущество у россиян в этом аспекте есть.

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 906
вчера в 15:50
Ясно одно, больше такой шары, как у нас дома на ЧМ не прокатит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 906
вчера в 15:40
Проигрывать сегодня никак нельзя...
Брулин
Брулин
   25 / 906
вчера в 15:18
Если они Шотландию обули ,ой,страшно подумать ,что они сделают с Россией....
time out
time out
   51 / 906
вчера в 15:02
О каком преимуществе может быть речь? У нас есть звезды? Обычные середняки, ничем не выделяющиеся футболисты, некоторых из них распиарили СМИ, но от этого они лучше играть не стали. Что можно ожидать от сборной, если лучший игрок прошлого года - Дзюба. А это значит, что другие игроки еще хуже этого дерева.
dzvinka
dzvinka
   80 / 906
вчера в 15:00
класс сб россии - что это б****, что это такое?
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 14:38
А что должен сказать Красножан, ожидаемо.
boom4321
boom4321
   357 / 906
вчера в 14:32
Единственный адекватный русскоговорящий футбольный специалист
drug01
drug01
   98 / 906
вчера в 14:31
Согласен на ничью!!!!
инвайт
инвайт
   50 / 906
вчера в 14:19
Мы ещё раз проиграем, нас в рейтинге сборных уже Конго, Венгрия и Катар обойдут - о каком классе сборной России вообще речь идти может?
А когда в составе разные бомжи, привозящие пенальти, да бывшие кони, подставляющие команду удалениями, то мы и с Казахстаном запросто местами в рейтинге поменяемся.
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