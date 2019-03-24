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Ерохин: «У сборной России много индивидуальностей, а ЧМ это показал»

вчера, 13:17
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о прошедшем стартовом матче сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года против Бельгии (1:3).

 Конечно, за национальной сборной всегда интересно следить. Наши ребята смогли быстро отыграться, вернулись в игру. Достаточно хорошо смотрелись в атаке и имели неплохие моменты. Несмотря на результат, в этом матче можно выделить позитивные стороны.

У сборной России много индивидуальностей, а чемпионат мира это показал. Тогда многие футболисты брали инициативу на себя, проявляли себя в нужный момент. Однако наша команда сильна скорее как коллектив. Сборной России сложно противостоять, когда она действует сплоченно, эмоционально. Тем не менее, хватает и таких футболистов, которые готовы взять ответственность на себя, исполнить важный штрафной, например.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   66 / 906
вчера в 20:56
Забудьте уже про ЧМ - ЧЕ на кону!
Kresi frok
Kresi frok
   214 / 906
вчера в 14:24
Индивидуально безусловно есть - путен!
15511551
15511551
   40 / 906
вчера в 14:18
главная индивидуальность сборной России-это Черчесов Станислав Саламович. Тренер-не пишу, многие могут не понять)
Comench
Comench
   91 / 906
вчера в 13:20
Индивидуальности с налетом блефа.
Aчиститель
Aчиститель
   95 / 906
вчера в 13:19
Больше дома ЧМ в ближайшее время не ожидается.
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