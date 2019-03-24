Ерохин: «У сборной России много индивидуальностей, а ЧМ это показал»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о прошедшем стартовом матче сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года против Бельгии (1:3).

Конечно, за национальной сборной всегда интересно следить. Наши ребята смогли быстро отыграться, вернулись в игру. Достаточно хорошо смотрелись в атаке и имели неплохие моменты. Несмотря на результат, в этом матче можно выделить позитивные стороны.

У сборной России много индивидуальностей, а чемпионат мира это показал. Тогда многие футболисты брали инициативу на себя, проявляли себя в нужный момент. Однако наша команда сильна скорее как коллектив. Сборной России сложно противостоять, когда она действует сплоченно, эмоционально. Тем не менее, хватает и таких футболистов, которые готовы взять ответственность на себя, исполнить важный штрафной, например.