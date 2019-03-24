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Тарханов: «Казахстан играет хорошо, но мы обязаны его обыгрывать»

вчера, 13:34
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 Казахстан — Россия. 

Я смотрел игру Казахстана с Шотландией. У британцев молодая команда, много новых игроков, я там никого не знаю даже. Наверное, они строят новую команду. Казахстан играет хорошо, но мы обязаны его обыгрывать. Черчесов же сказал, что с командами, как Бельгия, нам играть сложнее, а сегодня будет легче. 

Проблемы сборной России в центре? Казахстан просто так уступать не захочет, нам нужно приложить максимум усилий и умений, чтобы их переиграть. Что касается потери Головина, у нас много игроков. Есть Миранчуки, они квалифицированные футболисты. Головин хороший игрок, но и Миранчуки — тоже креативные парни.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   202 / 906
вчера в 16:46
Уважаю Александра Фёдоровича , его мнение важно перед матчем.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   34 / 906
вчера в 14:33
Все верно, Александр Федорович.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 13:52
Эт точно!
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