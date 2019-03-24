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Cенников: «У нас мастеровитые ребята в сборной, Казахстан обыграем»

вчера, 12:54
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча отборочного раунда Евро-2020 Казахстан - Россия.

Не допускаю потери очков в этом матче. Наша сборная превосходит Казахстан по составу и игровым качествам. Надеюсь, нашей команде не помешает искусственное поле, переезды. Наша сборная добьется победы, потому что сейчас очень важно реабилитироваться и набрать важные три очка.

У нас в составе мастеровитые ребята. Конечно, должна произойти небольшая адаптация к искусственному полю, но это не должно существенно повлиять. Но все-таки Казахстану привычнее играть на таком поле. А вот мастеровитым и техничным футболистам на ровном газоне, может быть, даже будет легче играть. 

Предполагаю, что мы победим со счетом 2:0.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 14:52
Эт точно!
Gloomy59
Gloomy59
   302 / 906
вчера в 14:27
Так может и на поле не надо выходить!
Господин Сенников уже присвоил победу России!
Осталось уточнить и расписать кто забил и сколько!
Vladimir808
Vladimir808
   465 / 906
вчера в 13:43
Наши победят со счетом 2:1.
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 13:38
Всем бы столько оптимизма
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 906
вчера в 13:07
В помощники к ловчеву и мостовому набивается.
drug01
drug01
   98 / 906
вчера в 13:03
Ведь скажи что они до сих пор дуют на лампочку?
fanilich
fanilich
   598 / 906
вчера в 13:03
К сожалению наши мастера играют не всегда стабильно,игра может сложится от "брызг шампанского" до "брызг поноса".В стране конечно хотят выпить шампаского за победу.
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 12:59
Еще один аналитик(((
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 906
вчера в 12:57
Оптимист
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