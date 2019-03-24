Cенников: «У нас мастеровитые ребята в сборной, Казахстан обыграем»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча отборочного раунда Евро-2020 Казахстан - Россия.

Не допускаю потери очков в этом матче. Наша сборная превосходит Казахстан по составу и игровым качествам. Надеюсь, нашей команде не помешает искусственное поле, переезды. Наша сборная добьется победы, потому что сейчас очень важно реабилитироваться и набрать важные три очка.

У нас в составе мастеровитые ребята. Конечно, должна произойти небольшая адаптация к искусственному полю, но это не должно существенно повлиять. Но все-таки Казахстану привычнее играть на таком поле. А вот мастеровитым и техничным футболистам на ровном газоне, может быть, даже будет легче играть.

Предполагаю, что мы победим со счетом 2:0.