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Ловчев: «Думаю, с Казахстаном сыграем вничью, и это нормально»

вчера, 13:04
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Казахстан - Россия, который пройдет в рамках отбора к Евро-2020.

К игре с Казахстаном мы подходим без Зобнина, Кузяева, Головина. И до этого-то состав у Черчесова, откровенно говоря, был не самый веселый. Но, знаете, мне кажется, правильно, что мы играем в марте на выезде и таким образом отдаем на старте отбора некоторое преимущество соперникам. Осенью, на финише отбора, уверен, команда будет сильнее.

Что касается Казахстана, соперник удивил, конечно, в матче против шотландцев. Но не думаю, что мы сегодня проиграем. Думаю, будет ничья - и это нормальный результат на сегодняшний день.

Почему должно быть преимущество у нас? Разве сегодня игроки сборной России так выделяются не то, что на международном уровне, а хотя бы в российском чемпионате? Нет. Поэтому я и удивлен первым таймом с бельгийцами, который провели, в общем-то, качественно. И если бы не пенальти, который назначили после явного фола самого опытного игрока...

Честь и хвала Черчесову за то, что он с командой сделал на чемпионате мира. Сегодня у него нет и того состава. Но я уверен, что со второго места на Евро наша сборная выйдет.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   85 / 906
вчера в 15:23
Типун Ловчеву на язык...))) Шутка, конечно...)))
Sunny.
Sunny.
   57 / 906
вчера в 14:27
играть некому
SHMEL
SHMEL
   44 / 906
вчера в 14:17
Что-то не очень верю в прогноз Евгения Серафимовича.Сдается мне наши должны обыгрывать Казахстан.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   77 / 906
вчера в 14:15
Женская сборная пожелала удачи ,молодёжка пожелала удачи ......!!!! Создаётся впечатление ,что нашу сборную провожают в "последний путь " ,да ладно бы на матч с Бразилией там или Францией ,а то в какой-то Казахстан ! Дожили ! Срамота ! Даже ничья с Казахстаном уже хорошо ! А матом можно выругаться ??????...Нет ? Ну ладно !
time out
time out
   51 / 906
вчера в 13:57
Ничья с Казахстаном это нормально?! Может вообще нам там делать нечего, если будем с казахстанами вничью играть? Будем ждать когда у нас будет чемпионат Европы. 100% попадем.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 13:52
    grisser
    grisser
       97 / 906
    вчера в 13:25
    Удачи сборной!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 906
    вчера в 13:21
    Не проиграть бы.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       17 / 906
    вчера в 13:17
    Если сегодня наши проиграют никакого второго места не будет......))
    Только победа.....ничья тоже не нужна...

    У нас и без Кузяева,Зобнина и Головина достаточно боевая дружина....
    Сыграли бы с Бельгией вничью - то да....сегодня бы вышли на расслабоне и проиграли бы...
    А так...при угрозе быть на 5-м месте может и удивят приятно ....
    Верю в игроков Локомотива .....ввиду отсутствия вышеперечисленных креативных ребят..
    Миранчуки,Бариновы,Смоловы ваш выход.....)))
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       198 / 906
    вчера в 13:16
    Нужно выигрывать.
    Doping87
    Doping87
       856 / 906
    вчера в 13:16
    Если не будет Гельерме в составе то 3 точно не пропустим.
    Doktor S
    Doktor S
       71 / 906
    вчера в 13:06
    Иногда кажется, что в тарасовке не играть учат, а быть экспертом.
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