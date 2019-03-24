Ловчев: «Думаю, с Казахстаном сыграем вничью, и это нормально»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Казахстан - Россия, который пройдет в рамках отбора к Евро-2020.

К игре с Казахстаном мы подходим без Зобнина, Кузяева, Головина. И до этого-то состав у Черчесова, откровенно говоря, был не самый веселый. Но, знаете, мне кажется, правильно, что мы играем в марте на выезде и таким образом отдаем на старте отбора некоторое преимущество соперникам. Осенью, на финише отбора, уверен, команда будет сильнее.

Что касается Казахстана, соперник удивил, конечно, в матче против шотландцев. Но не думаю, что мы сегодня проиграем. Думаю, будет ничья - и это нормальный результат на сегодняшний день.

Почему должно быть преимущество у нас? Разве сегодня игроки сборной России так выделяются не то, что на международном уровне, а хотя бы в российском чемпионате? Нет. Поэтому я и удивлен первым таймом с бельгийцами, который провели, в общем-то, качественно. И если бы не пенальти, который назначили после явного фола самого опытного игрока...

Честь и хвала Черчесову за то, что он с командой сделал на чемпионате мира. Сегодня у него нет и того состава. Но я уверен, что со второго места на Евро наша сборная выйдет.