Набиуллин: «Россия могла сыграть вничью с Бельгией»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин считает, что сборная России могла сыграть вничью с Бельгией (1:3) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Очень обидное поражение. Сборная могла сыграть и вничью, и выиграть. Возможно, у команды было мало времени на подготовку. А вообще ребята смотрелись очень неплохо.

Во время чемпионата мира ребят нередко спрашивали, в чем кроется секрет успеха сборной России. Как правило, они отвечали, что у нас такая единая команда. Хороший, здоровый коллектив позволил так сильно выступить на турнире.