Набиуллин: «Россия могла сыграть вничью с Бельгией»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин считает, что сборная России могла сыграть вничью с Бельгией (1:3) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Очень обидное поражение. Сборная могла сыграть и вничью, и выиграть. Возможно, у команды было мало времени на подготовку. А вообще ребята смотрелись очень неплохо.
Во время чемпионата мира ребят нередко спрашивали, в чем кроется секрет успеха сборной России. Как правило, они отвечали, что у нас такая единая команда. Хороший, здоровый коллектив позволил так сильно выступить на турнире.
Кто знает, как пошла бы игра.
Кто знает, как пошла бы игра.
Зачем всякие бездари еще подливают масло в огонь ,лживыми воплями?
Приняли же закон о фейковых новостях,может показательный пример устроить?
Зачем всякие бездари еще подливают масло в огонь ,лживыми воплями?
Приняли же закон о фейковых новостях,может показательный пример устроить?
Во-вторых, - о победе не позволяет думать разнополярное понимание игры и готовность рвать всех и в каждом матче...
На одном единении и настрое, у команд уровня Бельгии, можно выиграть, если те выйдут играть в полноги и в полнакала... Но они так не играют... Почти, никогда...
Во-вторых, - о победе не позволяет думать разнополярное понимание игры и готовность рвать всех и в каждом матче...
На одном единении и настрое, у команд уровня Бельгии, можно выиграть, если те выйдут играть в полноги и в полнакала... Но они так не играют... Почти, никогда...