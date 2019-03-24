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Набиуллин: «Россия могла сыграть вничью с Бельгией»

вчера, 13:31
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин считает, что сборная России могла сыграть вничью с Бельгией (1:3) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Очень обидное поражение. Сборная могла сыграть и вничью, и выиграть. Возможно, у команды было мало времени на подготовку. А вообще ребята смотрелись очень неплохо.

Во время чемпионата мира ребят нередко спрашивали, в чем кроется секрет успеха сборной России. Как правило, они отвечали, что у нас такая единая команда. Хороший, здоровый коллектив позволил так сильно выступить на турнире.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
   560 / 906
сегодня в 00:04
Могла, но не сыграла ведь!
SSC Napoli
SSC Napoli
   560 / 906
сегодня в 00:02
Могла, но не сыграла ведь!
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Великолепный
   642 / 906
вчера в 23:37
Если бы Гильерме смог отбить пенальти Кто знает, как пошла бы игра.
А если бы за нас играл Месси и Рональду, то интересно, что бы было?
Великолепный
Великолепный
   79 / 906
вчера в 22:40
Если бы Гильерме смог отбить пенальти
Кто знает, как пошла бы игра.
saha100
saha100
   144 / 906
вчера в 21:58
Бельгийские защитники так не уворачивается как казахи. Наши бабок заслали узкоглазым не иначе. Даже шлюба забила))))))
alexando1974
alexando1974
   596 / 906
вчера в 21:49
да никогда бы вы бельгийцев необыграли! а вничью даже дома несыграете!
lobsterdam
lobsterdam
   222 / 906
вчера в 21:09
зачем публикуют бредни ноунеймов?
Пепс
Пепс
   576 / 906
вчера в 20:26
Да Эльмир , а если б ты вышел на поле воще б порвали бельгийцев ....
Дед Мазая
Дед Мазая
   497 / 906
вчера в 19:27
А Бельгия могла выиграть. И выиграла...
OLESOCC
OLESOCC
   312 / 906
вчера в 19:17
А я бы мог поднятьКАМАЗ, но не поднял!.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил handreb
   219 / 906
вчера в 18:48
Так тебя и не было там))) не болей
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   73 / 906
вчера в 18:25
Смешной!
Василий 50
Василий 50
   340 / 906
вчера в 18:16
Пустая болтовня.
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 906
вчера в 18:13
После драки, кулаками не машут!
Гавроша
Гавроша
   35 / 906
вчера в 18:11
Если поставить тренера Зенитовца, то может и сыграли бы вничью.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
   759 / 906
вчера в 18:10
Влажные мечты полировщика питерских лавок. И почему это он считает поражение от белгов обидным? Куртуа чтоль подкачал, занеся в свои ворота только один мяч?
multiscan
multiscan
   477 / 906
вчера в 17:58
multiscan(это я):Россия могла сыграть вничью с Бельгией,но не сыграла, хотя должна была побеждать, судя по заявлениям наших чиновников-прилипал к футболу.Получилось по-анекдоту: "Ну, не шмогла я! Не шмогла!"
Bayern Best
Bayern Best
   78 / 906
вчера в 17:35
Ну это он перегнул.
Crooclin
Crooclin
   714 / 906
вчера в 17:20
Могла, да чот неохота было...
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   512 / 906
вчера в 17:11
Боже, что за дичь парень говорит..
15511551
15511551
   40 / 906
вчера в 17:09
С Бельгией) хотя бы с Казахстаном сыграть вничью, а не проиграть
Баба Яга против
Баба Яга против
   559 / 906
вчера в 17:02
Ну не дотягивает сборная до такого уровня.Играла достойно на домашнем ЧМ.
Зачем всякие бездари еще подливают масло в огонь ,лживыми воплями?
Приняли же закон о фейковых новостях,может показательный пример устроить?
beefs
beefs
   104 / 906
вчера в 16:53
Что то с парнем случилось, срочно обследовать...
boom4321
boom4321
   357 / 906
вчера в 16:46
К 1-му апреля готовится, смотрит какие шутки лучше зайдут в массы
Самедов Агил
Самедов Агил
   120 / 906
вчера в 16:45
Ничья победа порождение......на каждую игру с целью победит нужно выходит или вообще уж денег ни тратить ни ехать получит 0-3 да и все....
drug01
drug01
   98 / 906
вчера в 16:44
Могла? С такой игрой нет!
particular
particular
   7 / 906
вчера в 16:37
Во-первых, - о ничьей не стоит думать, как о возможности...
Во-вторых, - о победе не позволяет думать разнополярное понимание игры и готовность рвать всех и в каждом матче...
На одном единении и настрое, у команд уровня Бельгии, можно выиграть, если те выйдут играть в полноги и в полнакала... Но они так не играют... Почти, никогда...
alexamit
alexamit
   398 / 906
вчера в 16:33
Больной,как и все бомжи.
andrefino13
andrefino13
   500 / 906
вчера в 16:28
Теоретически всё возможно.
Заполярный
Заполярный ответил handreb
   134 / 906
вчера в 16:23
Если бы не свиньи в составе, то бы смогла.
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