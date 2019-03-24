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Игрок «Луча»: «Руководство задач не ставило, но мы хотим остаться в ФНЛ»

вчера, 12:26

Полузащитник «Луча» Андрей Павленко рассказал о задачах клуба на концовку сезона.

Ранее сообщалось, что у клуба большие финансовые проблемы.

Надо выходить и играть каждый матч. От нас зависит только это. Нужно делать результат. Не хочется, чтобы команда опускалась рангом ниже.

Как таковой задачи нам не озвучивали. А для себя — естественно, хочется остаться в ФНЛ. Понятно, что будет тяжело, но надо постараться забраться как можно выше. Первые результаты у нас не очень воодушевляющие. Впрочем, и летом мы стартовали не слишком удачно, но затем вошли в колею. Надеюсь, наберем за счет игр. Сборы получились короткие, не хватило времени на подготовку.

«Луч» на данный момент занимает 12-е место в таблице ФНЛ

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Все комментарии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   34 / 906
вчера в 13:13
Обязательно надо остаться в ФНЛ!
Erlov
Erlov
   123 / 906
вчера в 13:13
Никому не нужен Луч в Владивостоке.
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 13:02
Успехов Лучу!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   63 / 906
вчера в 12:52
плохо дело,но настрой хороший
удачи Владивосток!
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