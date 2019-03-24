Игрок «Луча»: «Руководство задач не ставило, но мы хотим остаться в ФНЛ»

Полузащитник «Луча» Андрей Павленко рассказал о задачах клуба на концовку сезона.
Ранее сообщалось, что у клуба большие финансовые проблемы.
Надо выходить и играть каждый матч. От нас зависит только это. Нужно делать результат. Не хочется, чтобы команда опускалась рангом ниже.
Как таковой задачи нам не озвучивали. А для себя — естественно, хочется остаться в ФНЛ. Понятно, что будет тяжело, но надо постараться забраться как можно выше. Первые результаты у нас не очень воодушевляющие. Впрочем, и летом мы стартовали не слишком удачно, но затем вошли в колею. Надеюсь, наберем за счет игр. Сборы получились короткие, не хватило времени на подготовку.
«Луч» на данный момент занимает 12-е место в таблице ФНЛ.
удачи Владивосток!
удачи Владивосток!