Игрок «Луча»: «Руководство задач не ставило, но мы хотим остаться в ФНЛ»

Полузащитник «Луча» Андрей Павленко рассказал о задачах клуба на концовку сезона.

Ранее сообщалось, что у клуба большие финансовые проблемы.

Надо выходить и играть каждый матч. От нас зависит только это. Нужно делать результат. Не хочется, чтобы команда опускалась рангом ниже.