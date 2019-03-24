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Мостовой: «Лёгкой прогулки для нашей команды не будет»

вчера, 16:05
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 с командой Казахстана.

Если бы Казахстан так крупно не обыграл Шотландию, конечно, я бы подумал, что наши шансы велики. Но Казахстан выиграл, а наши проиграли — судя по всему, может быть трудная ничья. Тем более будет искусственное поле, да и Казахстан понимает, что к ним приезжает Россия, которая является фаворитом. Вообще, своей победой над Шотландией они меня немного удивили. Лёгкой прогулки для нашей команды не будет, особенно если Казахстан выйдет таким же мобилизованным. Они ведь дома играют, никуда не ездили. 

Многое будет зависеть не от Казахстана, а от того, сможет ли Россия диктовать свои условия. Если получится, то наши должны выигрывать. Казахстан должен нас опасаться. Нам нужна агрессия и хладнокровие, по личным качествам казахстанцы всё-таки нашим игрокам уступают. 

Возможна ли победа России на классе? Класс надо показывать, но с Бельгией мы увидели, какой класс у нашей команды. Впереди у нас был один момент, и один прострел случайный. Да, Куртуа нам гол подарил, говорит: «Ребята, хотите забить? Сейчас я здесь упаду». Понятно, что с бельгийцами нам было трудно. У них есть Азар, а нашим игрокам до него – как до луны. Но сегодня нашим надо реабилитироваться, надо побеждать. После чемпионата мира мы вернулись в обычную обстановку, нужно из неё вылезать, а мы пока не можем. Наша сборная мне уже стала напоминать ту, которая была до чемпионата мира. В Лиге Наций мы не смогли выйти из группы, так что сейчас нужно давать результат. Да, Головин не сыграет, но у нас есть Миранчуки, которые постоянно играют в «Локомотиве», есть Газинский, который не играл с Бельгией. В средней линии численностью мы никому не уступаем.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   44 / 906
вчера в 21:02
Ловчев посрамлен,Мостовой посрамлен...Откуда вылазят эти Тарасовские эксперты...
Bagula
Bagula
   102 / 906
вчера в 18:00
Это можно было бы сказать про любой матч.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 906
вчера в 16:50
Прогноз самый простой (его все знают), потому никто в нем не сомневается.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 16:49
Что расскажут хрющи, которые хором спрогнозировали отрицательный для сборной результат.
Брулин
Брулин
   25 / 906
вчера в 16:27
Единственный вменяемый прогноз.
Морозовский
Морозовский
   6 / 906
вчера в 16:20
Казахские султаны ни на грамм не слабее нашей сыгранной сборной! Будет великолепное действо - матч Века! Вперёд, Россия!
Bjuik
Bjuik
   68 / 906
вчера в 16:07
Опять выдал историческую фразу, в истине которой, не сомневается никто.
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