Мостовой: «Лёгкой прогулки для нашей команды не будет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 с командой Казахстана.

Если бы Казахстан так крупно не обыграл Шотландию, конечно, я бы подумал, что наши шансы велики. Но Казахстан выиграл, а наши проиграли — судя по всему, может быть трудная ничья. Тем более будет искусственное поле, да и Казахстан понимает, что к ним приезжает Россия, которая является фаворитом. Вообще, своей победой над Шотландией они меня немного удивили. Лёгкой прогулки для нашей команды не будет, особенно если Казахстан выйдет таким же мобилизованным. Они ведь дома играют, никуда не ездили.

Многое будет зависеть не от Казахстана, а от того, сможет ли Россия диктовать свои условия. Если получится, то наши должны выигрывать. Казахстан должен нас опасаться. Нам нужна агрессия и хладнокровие, по личным качествам казахстанцы всё-таки нашим игрокам уступают.



Возможна ли победа России на классе? Класс надо показывать, но с Бельгией мы увидели, какой класс у нашей команды. Впереди у нас был один момент, и один прострел случайный. Да, Куртуа нам гол подарил, говорит: «Ребята, хотите забить? Сейчас я здесь упаду». Понятно, что с бельгийцами нам было трудно. У них есть Азар, а нашим игрокам до него – как до луны. Но сегодня нашим надо реабилитироваться, надо побеждать. После чемпионата мира мы вернулись в обычную обстановку, нужно из неё вылезать, а мы пока не можем. Наша сборная мне уже стала напоминать ту, которая была до чемпионата мира. В Лиге Наций мы не смогли выйти из группы, так что сейчас нужно давать результат. Да, Головин не сыграет, но у нас есть Миранчуки, которые постоянно играют в «Локомотиве», есть Газинский, который не играл с Бельгией. В средней линии численностью мы никому не уступаем.