Колыванов: «Все страны бывшего СССР особенно жаждут обыграть нас»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов оценил дебют Федора Чалова и Ильзата Ахметова за сборную России, а также прокомментировал предстоящий матч с Казахстаном.

Я почему-то уверен, что Чалов и Ахметов всех еще удивят. Парням по 20 лет, карьера в сборной только-только началась, все впереди. Очень рад, что Черчесов сделал шаг вперед и дал им шанс. Противостоять именитым бельгийцам очень непросто, но ребята показали себя с самой лучшей стороны. К ним вопросов минимум.