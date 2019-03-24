Колыванов: «Все страны бывшего СССР особенно жаждут обыграть нас»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов оценил дебют Федора Чалова и Ильзата Ахметова за сборную России, а также прокомментировал предстоящий матч с Казахстаном.
Я почему-то уверен, что Чалов и Ахметов всех еще удивят. Парням по 20 лет, карьера в сборной только-только началась, все впереди. Очень рад, что Черчесов сделал шаг вперед и дал им шанс. Противостоять именитым бельгийцам очень непросто, но ребята показали себя с самой лучшей стороны. К ним вопросов минимум.
Казахстан - это темная лошадка. Тут предсказывать бесполезно. Я уверен, казахи будут биться против нас из последних сил. Конечно, это не высококлассные мастера, но они очень хотят победить Россию, выйдут на поле с тройной мотивацией. Все страны бывшего СССР особенно жаждут обыграть нас.