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Колыванов: «Все страны бывшего СССР особенно жаждут обыграть нас»

вчера, 14:53
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов оценил дебют Федора Чалова и Ильзата Ахметова за сборную России, а также прокомментировал предстоящий матч с Казахстаном.

Я почему-то уверен, что Чалов и Ахметов всех еще удивят. Парням по 20 лет, карьера в сборной только-только началась, все впереди. Очень рад, что Черчесов сделал шаг вперед и дал им шанс. Противостоять именитым бельгийцам очень непросто, но ребята показали себя с самой лучшей стороны. К ним вопросов минимум.

Казахстан - это темная лошадка. Тут предсказывать бесполезно. Я уверен, казахи будут биться против нас из последних сил. Конечно, это не высококлассные мастера, но они очень хотят победить Россию, выйдут на поле с тройной мотивацией. Все страны бывшего СССР особенно жаждут обыграть нас.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   198 / 906
вчера в 17:58
Не видел команд, которые в отборе жаждут проиграть.
Caniggia
Caniggia
   30 / 906
вчера в 17:15
Мочить казахов и точка!
Bjuik
Bjuik
   68 / 906
вчера в 17:10
Колыванов свою сборную предал в свое время.
RedRedTeam
RedRedTeam
   476 / 906
вчера в 16:40
А других не особенно хотят выигрывать.
Doktor S
Doktor S
   71 / 906
вчера в 15:47
Это стереотип.
Mangur
Mangur
   315 / 906
вчера в 15:19
Выигрывать надо.Все остальное пустые эмоции
mihaluch
mihaluch
   515 / 906
вчера в 15:17
Почему казахи? Там казахов раз два и обчёлся. Правильнее надо - казахстанцы.
holms918
holms918
   715 / 906
вчера в 15:03
Посмотрим кто кого сегодня удивит.
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