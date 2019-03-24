Игнатьев: «Россия должна увозить из Казахстана три очка»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что национальная команда должна сегодня победить Казахстан на выезде в матче отборочного турнира Евро-2020.
По всем предматчевым раскладам, Россия должна увозить из Казахстана три очка.
Мы лучше и по подбору футболистов, и по качеству их подготовки, и в рейтинге ФИФА стоим выше (50-е место против 117-го – прим.). Но это футбол и в нем всякое может произойти. Важно, чтобы наша команда показала все то, что умеет.
Даже страшно подумать, что они сделают с 50-й командой в рейтинге. Успокаивает только то, что мы лучше и по подбору футболистов, и по качеству их подготовки.
Даже страшно подумать, что они сделают с 50-й командой в рейтинге. Успокаивает только то, что мы лучше и по подбору футболистов, и по качеству их подготовки.