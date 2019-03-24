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Игнатьев: «Россия должна увозить из Казахстана три очка»

вчера, 15:21
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что национальная команда должна сегодня победить Казахстан на выезде в матче отборочного турнира Евро-2020.

По всем предматчевым раскладам, Россия должна увозить из Казахстана три очка.

Мы лучше и по подбору футболистов, и по качеству их подготовки, и в рейтинге ФИФА стоим выше (50-е место против 117-го – прим.). Но это футбол и в нем всякое может произойти. Важно, чтобы наша команда показала все то, что умеет.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
   714 / 906
вчера в 17:21
Своё бы целым увезти)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 906
вчера в 17:03
Удачи нашим ребятам!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   74 / 906
вчера в 16:55
Победы сборной России!
mihaluch
mihaluch
   515 / 906
вчера в 16:05
Тут всё от Дюкова зависит, в футболе,все знают, он не волокёт, а вот заслать бабла казахстанцам он может за нужный результат.
ДСА
ДСА
   177 / 906
вчера в 15:54
Шансы равны.
valeron4321
valeron4321
   548 / 906
вчера в 15:50
Странно. 117-й в рейтинге Казахстан нагнул 3-0 40-ю в рейтинге ФИФА Шотландию.
Даже страшно подумать, что они сделают с 50-й командой в рейтинге. Успокаивает только то, что мы лучше и по подбору футболистов, и по качеству их подготовки.
foxcon
foxcon
   689 / 906
вчера в 15:49
Дай бог очко унести...
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 15:44
Много чего должны, но не получается с чабаном.
Doker_05_
Doker_05_
   679 / 906
вчера в 15:38
Испанцев в свое время обошли и казахов обойдут)))
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   296 / 906
вчера в 15:35
никто никому ничего не должен
Zenit_84
Zenit_84
   66 / 906
вчера в 15:31
Шотландцы тоже так думали
beefs
beefs
   104 / 906
вчера в 15:26
согласен на ничью...
Аксинья
Аксинья
   45 / 906
вчера в 15:23
С такой игрой ничейка за счастье...
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