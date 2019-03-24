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Гиггз: «Мне не нравился Пети, потому что у него были длинные волосы»

вчера, 18:23

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал о своем отношении к «Арсеналу».

Мне не нравился «Арсенал». Мне не нравился Патрик Виейра, потому что он играл грязно. Мне не нравился Эммануэль Пети, потому что у него были длинные волосы. Мне не нравился Деннис Бергкамп. Мне не нравился Робер Пирес.

Ранее валлиец рассказал о лучших игроках, с которыми ему довелось выступать во времена, когда он был футболистом.

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Все комментарии
Козинак
Козинак ответил Apsny
   270 / 904
сегодня в 02:54
Когда уже позовешь пить вино на абхазские берега морские? Я уже старею, скоро 28
Козинак
Козинак ответил Князю бан по барабану
   270 / 904
сегодня в 02:53
Я победила) Ты повержен мой толстячок, чмок твоего кудрявого пацаненка в лобик
Vizor
Vizor
   665 / 904
вчера в 23:29
А написать полное высказывание Гиггза не вариант? Превращаемся в НТВ...? И понятное дело, большинство комментариев будет о том, что Гиггз гладил жену брата.. Ребята, гляньте откуда ноги растут. Суть высказывания Гиггза была в том, что игроки МЮ вынуждены были настраивать себя против игроков Арсенала, тк противостояние между командами было на тот момент важнее, чем противостояние МЮ и Ливера. В конце Гиггз добавил, что они понимали то, что в Арсенале были большие и классные игроки
Lewa2708
Lewa2708
   570 / 904
вчера в 22:00
Больше всех нездравомыслящих личностей были именно из Манчестер Юнайтед
Armyan4eG
Armyan4eG
вчера в 20:27
после того как он жене брата присунул, как то его мнение перестало быть интересным... не ему про причесон Петти рассуждать.
Agamaga
Agamaga
   271 / 904
вчера в 20:22
Да у Гиггза сплошные комплексы были
Migelito
Migelito ответил anfield1984
   619 / 904
вчера в 20:00
А про Юнгберга ни слова))))
Ахахах! К нему симпатии скорее всего)
Inside91
Inside91 ответил allemz
   453 / 904
вчера в 19:43
Мдэ Он же красный дьявол, еще кто-то удивляется. А ведь зашкварился именно после ухода из нашей академии к соседям)
Он снял с себя зашквар , уйдя от вас)
дурман
дурман
   223 / 904
вчера в 19:27
)))
obana777
obana777
   171 / 904
вчера в 19:21
Тупой валлиец разоткровенничался. А ты кому-то нравился?
allemz
allemz
   93 / 904
вчера в 19:11
Мдэ
Он же красный дьявол, еще кто-то удивляется.
А ведь зашкварился именно после ухода из нашей академии к соседям)
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 904
вчера в 19:10
не нравится - не ешь...
Apsny
Apsny
   291 / 904
вчера в 19:10
Ну понятно почему не нравился весь Арсенал).

Тогда Арсенал даже лучше МЮ был.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Nazi
   133 / 904
вчера в 18:59
Не верится что Гиггз такой тупица чтоб такое говорить.
Настолько туп, что с женой родного брата кувыркался. Позорище(
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   133 / 904
вчера в 18:58
Видимо напоминал жену брата. Аха-ха)
Ржу не могу)
Nazi
Nazi
   363 / 904
вчера в 18:52
Не верится что Гиггз такой тупица чтоб такое говорить.
cevin cigan
cevin cigan
   66 / 904
вчера в 18:48
Скорее всего,опять вырвано из контекста.
benderivan
benderivan
   451 / 904
вчера в 18:43
Сказал товарищ, который много лет т-ра хал жену брата
Брулин
Брулин
   23 / 904
вчера в 18:34
Что не говори, а тот Арсенал был очень даже хорош.
anfield1984
anfield1984
   221 / 904
вчера в 18:30
А про Юнгберга ни слова))))
Igo0rek
Igo0rek
   5 / 904
вчера в 18:30
Facepalm
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