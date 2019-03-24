Гиггз: «Мне не нравился Пети, потому что у него были длинные волосы»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал о своем отношении к «Арсеналу».

Мне не нравился «Арсенал». Мне не нравился Патрик Виейра, потому что он играл грязно. Мне не нравился Эммануэль Пети, потому что у него были длинные волосы. Мне не нравился Деннис Бергкамп. Мне не нравился Робер Пирес.