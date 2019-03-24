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Мельгарехо травмировался на тренировке сборной Парагвая

вчера, 11:58

Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Лоренцо Мельгарехо получил травму на тренировке национальной команды. У футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Мельгарехо покинет расположение сборной и вернется в «Спартак». Сроки его восстановления пока не сообщаются.

28-летний футболист в последний раз играл за сборную в августе 2013 года.

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Все комментарии
makkie
makkie
   15 / 906
вчера в 17:16
Ох уж эти сборные - постоянно травмы и повреждения.
Зе Луиш даже отказался уезжать в Кабо-Вербе!
spartach091
spartach091
   49 / 906
вчера в 16:56
Здоровья
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 15:41
Здоровья парагвайцу!
tolctoy
tolctoy ответил cska plus
   176 / 906
вчера в 14:12
И этот хрюща сленял из сборной.
Желаю что бы и у вас также слиняли игроки из сборных,и побольше,и подольше.
P.S.Слово((сленял)) пишется через И.
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
   329 / 906
вчера в 13:38
Как так, ОРЕХ??? Ты нужен команде.
LOpp
LOpp
   13 / 906
вчера в 12:58
Фигово. Здоровья Мельге!
ziborock
ziborock ответил cska plus
   43 / 906
вчера в 12:56
И этот хрюща сленял из сборной.
Вот кто и слиняли так это Березы, Игорь и Игнашка!)
time out
time out ответил cska plus
   51 / 906
вчера в 12:44
И этот хрюща сленял из сборной.
    112910415
    112910415
       100 / 906
    вчера в 12:40
    очень неприятно
    cska plus
    cska plus
       8 / 906
    вчера в 12:35
    И этот хрюща сленял из сборной.
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       14 / 906
    вчера в 12:23
    Необходимо выяснить, кому из парагвайцев гинер приказал это сделать!
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       34 / 906
    вчера в 12:12
    Без него у Парагвая больше шансов на победу.
    Adonius
    Adonius
       138 / 906
    вчера в 12:06
    Здоровья Мельгарехи, даже не поиграл с Парагваем.
    Vik_ont25
    Vik_ont25
       669 / 906
    вчера в 12:05
    Хреново. Скорейшего восстановления!
    pavkur
    pavkur
       28 / 906
    вчера в 12:00
    Тарасовская болезнь травмирования.
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