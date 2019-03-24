Мельгарехо травмировался на тренировке сборной Парагвая

вчера, 11:58

Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Лоренцо Мельгарехо получил травму на тренировке национальной команды. У футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Мельгарехо покинет расположение сборной и вернется в «Спартак». Сроки его восстановления пока не сообщаются.

28-летний футболист в последний раз играл за сборную в августе 2013 года.