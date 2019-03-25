Представлен талисман Евро-2020

УЕФА представил талисман Евро-2020. Маскота зовут Скиллзи. В его команде также будут фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.
Сообщается, что Скиллзи предпочитает фристайл и уличный футбол.
Напомним, что талисманом чемпионата мира-2018 был Забивака.
УЕФА представил талисман Евро-2020. Маскота зовут Скиллзи. В его команде также будут фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.
Сообщается, что Скиллзи предпочитает фристайл и уличный футбол.
Напомним, что талисманом чемпионата мира-2018 был Забивака.
Барбос какой то.
Барбос какой то.