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Представлен талисман Евро-2020

вчера, 09:34

УЕФА представил талисман Евро-2020. Маскота зовут Скиллзи. В его команде также будут фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.

Сообщается, что Скиллзи предпочитает фристайл и уличный футбол.


Напомним, что талисманом чемпионата мира-2018 был Забивака.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 17:23
Забивалка в разы лучше этой ерунды
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 851
вчера в 21:17
толерантный арабоиндус
авито
авито
   487 / 851
вчера в 15:54
Копа Америка больше интерес вызывает чем этот недотурнир.
Russian_spb
Russian_spb
   850 / 851
вчера в 15:30
да ж Забивака круче
makerdream
makerdream
   246 / 851
вчера в 15:28
на евро всегда такие талисманы. какаято штатовская студия их клепает. На евро 2012 подобные были..
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   352 / 851
вчера в 15:20
Какое Евро2020, такой и талисман.
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 851
вчера в 14:57
То ли девушка, то ли парень) Вот она, европейская лояльность!
GKN
GKN
   286 / 851
вчера в 14:26
Ну хорошо хоть не Кончиту Вурст талисманом назначили
denmig
denmig
   254 / 851
вчера в 14:15
Талисмна вроде зверушки прикольные должны быть! А тут эта ..упая морда!
4RT
4RT
   177 / 851
вчера в 14:14
Это чё за 40к? С Кокорина срисовали?
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Башмакоса
   332 / 851
вчера в 14:14
Наш Забивака куда лучше, чем вот это!
Забивака-гопарь, всех отм-хал
Duke_dp
Duke_dp
   438 / 851
вчера в 13:57
....ще лесное...
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   293 / 851
вчера в 13:44
опять какая-та голубятина - без этого видимо не могут
15511551
15511551 ответил allemz
   52 / 851
вчера в 12:57
Хрень какая-то.
Монстр какой-то, чудовище, но не талисман)
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   29 / 851
вчера в 12:57
Хрень полная.
andrey11692
andrey11692
   605 / 851
вчера в 12:49
Жесть , пипец полный .
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   672 / 851
вчера в 12:47
Жесть какая-то: жируха, существо с тупым лицом, и еще тело. Деградация одним словом, совсем фантазии нет.
Башмакоса
Башмакоса
   417 / 851
вчера в 12:39
Наш Забивака куда лучше, чем вот это!
RMA 005
RMA 005
   154 / 851
вчера в 12:39
Пох как то.
Барбос какой то.
shlomo
shlomo
   65 / 851
вчера в 12:12
Хреновей просто не придумаешь...:(((((
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 851
вчера в 11:51
Дегрод какойто,а не талисман!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   113 / 851
вчера в 11:50
Сча ещё историю Скиллзи состряпают, что то по типу родился в афирике девочкой, беженцем попал в Европу, сменил пол, увидев игру спартака навсегда влюбился в футбол...
Twisted
Twisted
   502 / 851
вчера в 11:33
Гномиха слева это Лив Кук?А у самого талисмана рожа чересчур тупая
allemz
allemz
   73 / 851
вчера в 11:32
Хрень какая-то.
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
   719 / 851
вчера в 11:28
Не впечатляет.
нечитайло
нечитайло
   585 / 851
вчера в 11:28
Где же зверюшка
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   63 / 851
вчера в 11:25
Впервые талисманом стал какой-то скот.Да ещё и склизкий)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 851
вчера в 11:21
С креативом в европах совсем худо стало....)))
Морозовский
Морозовский ответил Дед за ЦСКА
   6 / 851
вчера в 11:15
А что нибудь по лучше придумать не могли? Какая то голубая муть))).
Больше лазруная муть - голубого тут недостаточно.
beefs
beefs
   99 / 851
вчера в 11:05
Причем здесь цирк
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