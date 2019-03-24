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Пирло, Гаттузо, Оддо и Амброзини воссоздали знаменитое фото The Beatles

вчера, 15:27

Известные в прошлом итальянские футболисты Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини воспользовались своим пребыванием в Ливерпуле и скопировали легендарное фото группы The Beatles, сделанное на Эбби-Роуд.

Футболисты находятся в Англии по случаю товарищеского матча, между звездами «Ливерпуля» и «Милана», прошедшего накануне. После игры компания решила воспользоваться моментом и заглянула на Эбби-Роуд, где воссоздала фотографию ливерпульской четверки, которая была использована для альбома группы Abbey Road.

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Все комментарии
weinmar
weinmar
   848 / 906
сегодня в 06:13
Оддо сигарету взял для достоверности, молодец, а вот разуться постеснялся ))
Martini_1987
Martini_1987
   434 / 906
вчера в 18:37
Оддо ещё и курит по ходу дела
handreb
handreb
   61 / 906
вчера в 16:53
Не похоже.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   175 / 906
вчера в 15:42
Один челик должен был идти босиком, иначе не считается
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