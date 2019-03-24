Пирло, Гаттузо, Оддо и Амброзини воссоздали знаменитое фото The Beatles

вчера, 15:27

Известные в прошлом итальянские футболисты Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини воспользовались своим пребыванием в Ливерпуле и скопировали легендарное фото группы The Beatles, сделанное на Эбби-Роуд.

Футболисты находятся в Англии по случаю товарищеского матча, между звездами «Ливерпуля» и «Милана», прошедшего накануне. После игры компания решила воспользоваться моментом и заглянула на Эбби-Роуд, где воссоздала фотографию ливерпульской четверки, которая была использована для альбома группы Abbey Road.