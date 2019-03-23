«Милан» и УЕФА рассматривают возможность внесудебного соглашения

Пресса сообщает, что «Милан» и УЕФА подробно изучают вопрос о внесудебном соглашении.
Итальянский клуб стремится сгладить решение Судебной палаты, которая, помимо штрафа, навязала необходимость безубыточности до сезона 2020/21. Если до этого момента «Милан» будет убыточным клубом, тогда есть высокий риск исключения клуба из еврокубков. Такие санкции последовали в адрес «россонери» за нарушение финансового фэйр-плей.
Отмечается, что юристы «Милана» и УЕФА находятся в постоянных переговорах, обе стороны готовы урегулировать вопрос с помощью внесудебного соглашения, которое устраивает всех. Итальянский клуб просит увеличения сроков для инвестирования в рынок, чтобы сделать команду конкурентоспособной, а санкции, которые должны ограничить действия клуба, перенести на некоторое время.
Юани творят чудеса. Аха-ха)
Юани творят чудеса. Аха-ха)