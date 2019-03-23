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«Милан» и УЕФА рассматривают возможность внесудебного соглашения

вчера, 12:15

Пресса сообщает, что «Милан» и УЕФА подробно изучают вопрос о внесудебном соглашении. 

Итальянский клуб стремится сгладить решение Судебной палаты, которая, помимо штрафа, навязала необходимость безубыточности до сезона 2020/21. Если до этого момента «Милан» будет убыточным клубом, тогда есть высокий риск исключения клуба из еврокубков. Такие санкции последовали в адрес «россонери» за нарушение финансового фэйр-плей. 

Отмечается, что юристы «Милана» и УЕФА находятся в постоянных переговорах, обе стороны готовы урегулировать вопрос с помощью внесудебного соглашения, которое устраивает всех. Итальянский клуб просит увеличения сроков для инвестирования в рынок, чтобы сделать команду конкурентоспособной, а санкции, которые должны ограничить действия клуба, перенести на некоторое время. 

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Все комментарии
Bagula
Bagula
   158 / 979
вчера в 19:59
Надоели своими судами.
Ozabot
Ozabot ответил Великий Князь
   777 / 979
вчера в 15:25
Вот так вот бывает.) Юани творят чудеса. Аха-ха)
Американские доллары. И скоро может быть рубли российских налогоплательщиков, ибо ходят слухи, что Усманов собирается инвестировать в клуб.
Великий Князь
Великий Князь
   9 / 979
вчера в 13:55
Вот так вот бывает.)
Юани творят чудеса. Аха-ха)
mondial18
mondial18
   348 / 979
вчера в 12:23
Нагонят китайцев на свои матчи под завязку и решат вопрос
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