«Милан» и УЕФА рассматривают возможность внесудебного соглашения

вчера, 12:15

Пресса сообщает, что «Милан» и УЕФА подробно изучают вопрос о внесудебном соглашении.

Итальянский клуб стремится сгладить решение Судебной палаты, которая, помимо штрафа, навязала необходимость безубыточности до сезона 2020/21. Если до этого момента «Милан» будет убыточным клубом, тогда есть высокий риск исключения клуба из еврокубков. Такие санкции последовали в адрес «россонери» за нарушение финансового фэйр-плей.