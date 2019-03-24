«Тоттенхэм» установил туалеты для собак на своем новом стадионе

вчера, 12:41

«Тоттенхэм» оборудовал свой новый стадион туалетами для собак. Объекты находятся в двух разных сторонах арены.

Протестировать это нововведение болельщики смогут уже сегодня, когда состоится первый тестовый матч между командами «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» U-18. Эту игру смогут посетить до 30 тысяч человек.