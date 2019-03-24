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«Тоттенхэм» установил туалеты для собак на своем новом стадионе

вчера, 12:41

«Тоттенхэм» оборудовал свой новый стадион туалетами для собак. Объекты находятся в двух разных сторонах арены.

Протестировать это нововведение болельщики смогут уже сегодня, когда состоится первый тестовый матч между командами «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» U-18. Эту игру смогут посетить до 30 тысяч человек.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995
   572 / 906
вчера в 19:54
туалеты для болельщиков Реала))))) ой, извиняюсь
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 906
вчера в 17:11
..гномяра сделал туалет для инопланетян....они его скоро посетят..
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   163 / 906
вчера в 16:56
Что собаки забыли в курятнике?
ZeuSS
ZeuSS
   885 / 906
вчера в 16:03
Наконец-то болельщикам Ливера уют обустроили
sparxx2
sparxx2 ответил YRunner
   557 / 906
вчера в 14:15
Весь стадион у них это и есть туалет WC стэдиум
По примеру команд из Милано.....
Когда на стадионе играет "Интер" он называется Джузеппе Меаца, а когда хозяин поля "Милан" тогда Сан Сиро и это отличная идея (!!!!!!): когда гостями будет ВульвАч, именно из за того что на англ. жаргоне ARSE это дупло.....мы будем называть в вашу честь, все 90 минут, этот прекрасный стадион "WC Stadium" ))))))))))
mangoх12
mangoх12 ответил вoлгoдoн
   27 / 906
вчера в 14:12
если на ювентус выйдут,оборудуют
ахахха зачет
mangoх12
mangoх12
   27 / 906
вчера в 14:07
цивилизация
nnb199O
nnb199O
   436 / 906
вчера в 14:04
    311
    311
       33 / 906
    вчера в 13:54
    Хон мын сон будет караулить их на выходе!)
    YRunner
    YRunner
       354 / 906
    вчера в 13:49
    Весь стадион у них это и есть туалет
    WC стэдиум
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 906
    вчера в 13:34
    на распил арене такие сразу поставили ,собаки лают а караван Семака невнятно ползет
    Bjuik
    Bjuik
       68 / 906
    вчера в 13:28
    Многие люди туда сходят с удовольствием.
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       14 / 906
    вчера в 13:22
    Первый клиент григорян.
    sparxx2
    sparxx2 ответил cska plus
       557 / 906
    вчера в 13:15
    Надо ещё отдельными туалетами для геев оборудовать.
      Incredulous
      Incredulous
         234 / 906
      вчера в 13:10
      А у нас любой стадион - это туалет для собак. Так что не удивили.
      kotmyshka
      kotmyshka
         106 / 906
      вчера в 13:05
      Интересно, а почему кошек проигнорировали? Дискриминация!
      Одержимый хряк
      Одержимый хряк
         72 / 906
      вчера в 13:04
      Если бы еще собаки соображали что это туалет.
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн ответил cska plus
         63 / 906
      вчера в 13:02
      Надо ещё отдельными туалетами для геев оборудовать.
      если на ювентус выйдут,оборудуют
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответил Inside91
         400 / 906
      вчера в 12:59
      Смешно (нет)
      КЭТиК
      КЭТиК
         181 / 906
      вчера в 12:58
      А для хомячков нету?
      Inside91
      Inside91
         454 / 906
      вчера в 12:56
      Чтобы сквозеры не чувствовали себя ущемленными)))
      Bayern Best
      Bayern Best
         78 / 906
      вчера в 12:52
      Тоже дело.
      cska plus
      cska plus
         8 / 906
      вчера в 12:48
      Надо ещё отдельными туалетами для геев оборудовать.
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