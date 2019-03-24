«Тоттенхэм» установил туалеты для собак на своем новом стадионе

«Тоттенхэм» оборудовал свой новый стадион туалетами для собак. Объекты находятся в двух разных сторонах арены.
Протестировать это нововведение болельщики смогут уже сегодня, когда состоится первый тестовый матч между командами «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» U-18. Эту игру смогут посетить до 30 тысяч человек.
Когда на стадионе играет "Интер" он называется Джузеппе Меаца, а когда хозяин поля "Милан" тогда Сан Сиро и это отличная идея (!!!!!!): когда гостями будет ВульвАч, именно из за того что на англ. жаргоне ARSE это дупло.....мы будем называть в вашу честь, все 90 минут, этот прекрасный стадион "WC Stadium" ))))))))))
Когда на стадионе играет "Интер" он называется Джузеппе Меаца, а когда хозяин поля "Милан" тогда Сан Сиро и это отличная идея (!!!!!!): когда гостями будет ВульвАч, именно из за того что на англ. жаргоне ARSE это дупло.....мы будем называть в вашу честь, все 90 минут, этот прекрасный стадион "WC Stadium" ))))))))))
туалет для собак и места места для кур несушек. (курица символ тоттенхрина)
Позор а не арена.
туалет для собак и места места для кур несушек. (курица символ тоттенхрина)
Позор а не арена.
WC стэдиум
WC стэдиум