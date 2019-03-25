Пирло: «„Интер“ мог бы добиться большего в этом сезоне»

Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло рассуждает о скандальной ситуации, в которую попал форвард миланцев Мауро Икарди.

«Интер» мог бы добиться большего, но в решающие моменты им помешали травмы и скандал с Икарди. Но «Интер» остается «Интером». Если футболист не играет, то теряет свою ценность. Каким вернется Мауро, пропустив так много времени?