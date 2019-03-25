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Пирло: «„Интер“ мог бы добиться большего в этом сезоне»

вчера, 12:26

Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло рассуждает о скандальной ситуации, в которую попал форвард миланцев Мауро Икарди

«Интер» мог бы добиться большего, но в решающие моменты им помешали травмы и скандал с Икарди. Но «Интер» остается «Интером». Если футболист не играет, то теряет свою ценность. Каким вернется Мауро, пропустив так много времени?

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Все комментарии
kust07
kust07
   260 / 851
сегодня в 16:50
Интер на себя не похож
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
   17 / 851
вчера в 22:26
Пирлочку троллил Хави куда жёще в финале 2012 и в финале 2015.. Молчи ! А то казленочком станешь! Аха-ха)
Вряд ли. У нас разная судьба.

Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   167 / 851
вчера в 21:51
Ну ну, *** гну. Аха-ха) Царицы с посохами только в каталунии бывают. Аха-ха) Карнавалы в Ситжесе посещаешь?)
Пирлочку троллил Хави куда жёще в финале 2012 и в финале 2015..


Молчи ! А то казленочком станешь!


Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил la_masia
   17 / 851
вчера в 20:56
Царица с посохом) ну ну)
Ну ну, *** гну. Аха-ха)
Царицы с посохами только в каталунии бывают. Аха-ха)
Карнавалы в Ситжесе посещаешь?)
la_masia
la_masia ответил Великий Князь
   207 / 851
вчера в 20:53
Царица с посохом) ну ну)
Великий Князь
Великий Князь ответил la_masia
   17 / 851
вчера в 20:31
Вот и набежали болельщики однодневки) где царица потерялась?
Царица барсиков страпонит.
А ты зачем пожаловал? За царским посохом скучаешь? Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
   17 / 851
вчера в 20:29
Аха-ха), тролльнул глистявых.
Ежегодно сотни миллионов псу под хвост)
la_masia
la_masia ответил juvenale
   207 / 851
вчера в 18:02
Вот и набежали болельщики однодневки) где царица потерялась?
juvenale
juvenale ответил la_masia
   156 / 851
вчера в 17:56
А откуда им знать? Они за кабинет болеют с трансфера Роналду.
    juvenale
    juvenale ответил Don Nerazzurri
       156 / 851
    вчера в 17:55
    Андреа именно Интер воспитал.
      juvenale
      juvenale
         156 / 851
      вчера в 17:55
      картон всегда остается картоном,картонные кубки,допинг,фальшивые поспорта,фарсополли
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
         314 / 851
      вчера в 17:22
      Тебе-то какое дело до них?
      Comench
      Comench
         116 / 851
      вчера в 14:49
      Удачи Интеру!
      STVA 1
      STVA 1
         61 / 851
      вчера в 14:03
      Прав Пирло!
      Sadjon
      Sadjon
         721 / 851
      вчера в 13:41
      Все верно сказал Пирло.....
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri ответил la_masia
         284 / 851
      вчера в 13:05
      А откуда им знать? Они за кабинет болеют с трансфера Роналду.
      Это понятно.
      la_masia
      la_masia ответил Don Nerazzurri
         207 / 851
      вчера в 12:55
      А откуда им знать? Они за кабинет болеют с трансфера Роналду.
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri ответил Scuderia Ferrari
         284 / 851
      вчера в 12:45
      Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Не надо так про великих. Он играл в Брешии, Реджине, Милане и Юве. В серпентарии он числился.
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri ответил Scuderia Ferrari
           284 / 851
        вчера в 12:43
        Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Не надо так про великих. Он играл в Брешии, Реджине, Милане и Юве. В серпентарии он числился.
        Андреа именно Интер воспитал.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari
           4 / 851
        вчера в 12:40
        Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло
        ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
        Не надо так про великих. Он играл в Брешии, Реджине, Милане и Юве. В серпентарии он числился.
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