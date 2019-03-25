Пирло: «„Интер“ мог бы добиться большего в этом сезоне»

Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло рассуждает о скандальной ситуации, в которую попал форвард миланцев Мауро Икарди.
«Интер» мог бы добиться большего, но в решающие моменты им помешали травмы и скандал с Икарди. Но «Интер» остается «Интером». Если футболист не играет, то теряет свою ценность. Каким вернется Мауро, пропустив так много времени?
Аха-ха)
Аха-ха)
Молчи ! А то казленочком станешь!
Аха-ха)
Молчи ! А то казленочком станешь!
Аха-ха)
Царицы с посохами только в каталунии бывают. Аха-ха)
Карнавалы в Ситжесе посещаешь?)
Царицы с посохами только в каталунии бывают. Аха-ха)
Карнавалы в Ситжесе посещаешь?)
А ты зачем пожаловал? За царским посохом скучаешь? Аха-ха)
А ты зачем пожаловал? За царским посохом скучаешь? Аха-ха)
Ежегодно сотни миллионов псу под хвост)
Ежегодно сотни миллионов псу под хвост)
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Не надо так про великих. Он играл в Брешии, Реджине, Милане и Юве. В серпентарии он числился.
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Не надо так про великих. Он играл в Брешии, Реджине, Милане и Юве. В серпентарии он числился.