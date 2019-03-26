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Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»

вчера, 05:11
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория1 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свой жест во время празднования гола в ворота команды Черногории в матче квалификации Евро-2020 (5:1). Забив пятый гол англичан в этом матче, Стерлинг повернулся к трибунам и потянул себя за уши. Ранее его товарищи по команде Дэнни Роуз и Каллум Хадсон-Одои подверглись расистким выкрикам с трибун.

Расисткие выкрики? Я не слышал этого сам, но Дэнни чётко дал понять, что именно это фанаты и делали.

Мой жест? Я просто хотел показать, что им нужно нечто большее, чтобы расстроить и остановить нас, потому что мы знаем, какого цвета у нас кожа. Это не тот случай, когда нам сообщили что-то новое.

Эти вещи нельзя оставлять просто так, мы должны об этом говорить. Сейчас 2019 год, и всё это начинает выглядеть глуповато.

Я хотел ещё немного позлить их, вот и всё.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
   167 / 850
вчера в 19:07
Развалится? Ну, пока, ближе к этому ненька. Не надейся. Россия великая страна, с величайшей культуруй, историей. А Украина, это что такое? Благодаря СССР, Украина расширилась и получила субъектность. Так что, твои познания необоснованные и неподкрепленные ничем, и никем.....
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил dimagas1
       174 / 850
    вчера в 18:45
    А ты что поп?)))Матушка Раиса подождет,развалится тогда будете каяться)))
    Развалится? Ну, пока, ближе к этому ненька. Не надейся. Россия великая страна, с величайшей культуруй, историей. А Украина, это что такое? Благодаря СССР, Украина расширилась и получила субъектность. Так что, твои познания необоснованные и неподкрепленные ничем, и никем.....
    dimagas1
    dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
       167 / 850
    вчера в 18:36
    Вижу, нравится тебе российский сайт, никак не можешь соскочить. Покаяться тебе пора давно перед матушкой Россией, всё-равно ведь никуда не денешься. Так может лучше Щас, пока не поздно.
    А ты что поп?)))Матушка Раиса подождет,развалится тогда будете каяться)))
    Romeo 777
    Romeo 777 ответил BagioR
       322 / 850
    вчера в 16:16
    Достали эти нигеры. Неженки. Оскарбили их. А когда негр поет рэп и призывает резать белых детей это не расизм.
    Такая бредятина...
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       131 / 850
    вчера в 14:14
    Сколько же клоунов на ветке. Да и вообще в России их немало. Да и в мире тоже.
    Don trambon
    Don trambon
       78 / 850
    вчера в 14:09
    Бугага.
    Вот и вопрос, кто на стадионе чувствует себя как в зоопарке, я склоняюсь к ответу что футболисты, когда смотрят на укающих дурачков на трибуне)
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил dimagas1
       174 / 850
    вчера в 12:55
    А что тут такого)))пусть режут)))
    Вижу, нравится тебе российский сайт, никак не можешь соскочить. Покаяться тебе пора давно перед матушкой Россией, всё-равно ведь никуда не денешься. Так может лучше Щас, пока не поздно.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
       174 / 850
    вчера в 12:50
    Вот так, а потом начинаются разговоры о расизме. Сами же провоцирует, а потом еще и обижаются. Ваще, давно я в зоопарке не был, надо бы сходить.....
    Bayern Best
    Bayern Best
       83 / 850
    вчера в 12:42
    Этих вонючих недосербов только могила исправит.
    cannongun
    cannongun
       713 / 850
    вчера в 10:53
    угу, уши оттопырил и еще больше стал похож на обезьяну
    dimagas1
    dimagas1 ответил BagioR
       167 / 850
    вчера в 10:06
    Достали эти нигеры. Неженки. Оскарбили их. А когда негр поет рэп и призывает резать белых детей это не расизм.
    А что тут такого)))пусть режут)))
    Neymar 10
    Neymar 10 ответил Van Vanovich
       465 / 850
    вчера в 09:52
    молодец Рахим . будьте едины и не держите зла на таких вот бесов которые разделяют людей по цвету кожи . наши различия в цвете кожи сделаны только ради истины .
    Van Vanovich
    Van Vanovich
       430 / 850
    вчера в 09:30
    "Негры, негры", не стройте из себя высшую расу местные комментаторы. Чего вы добились в жизни и чего они. Я еще как то пойму если это говорит недоразвитая малолетка, которой лишь бы ляпнуть.
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 850
    вчера в 09:19
    Негры против монтенегров))...
    anfield1984
    anfield1984 ответил BagioR
       212 / 850
    вчера в 09:00
    Хм... Кто-то из находящихся на поле делал это?
    BagioR
    BagioR
    вчера в 08:51
    Достали эти нигеры. Неженки. Оскарбили их.
    А когда негр поет рэп и призывает резать белых детей это не расизм.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский ответил LOpp
       139 / 850
    вчера в 08:31
    Мы должны об этом говорить. Сейчас 2019 год. А разве об этом не говорят? На каждом углу кричат про расизм.
      LOpp
      LOpp
         14 / 850
      вчера в 08:26
      Мы должны об этом говорить. Сейчас 2019 год.


      А разве об этом не говорят?
      На каждом углу кричат про расизм.
      Василий 50
      Василий 50
         257 / 850
      вчера в 08:09
      Тупой негр...
      pavkur
      pavkur
         22 / 850
      вчера в 08:08
      Опять надуманная тема.
      ДСА
      ДСА
         141 / 850
      вчера в 07:09
      Так ведь вылитая обезьяна!
      сулейман шлагбаум
      сулейман шлагбаум
         118 / 850
      вчера в 06:58
      Приезжай к нам , в Россию, в Петербург, там этого добра ( расистов) - что грязи. И себе душу отведешь, и до инфаркта какого-нибудь Гулливера доведешь. Вот и будет славно !
      cska plus
      cska plus
         10 / 850
      вчера в 06:32
      Расизм по отношению к белым.
      Inside91
      Inside91
         484 / 850
      вчера в 05:49
      Сейчас черного Рахима осудят за рассизм по отношению к черным)
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