Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свой жест во время празднования гола в ворота команды Черногории в матче квалификации Евро-2020 (5:1). Забив пятый гол англичан в этом матче, Стерлинг повернулся к трибунам и потянул себя за уши. Ранее его товарищи по команде Дэнни Роуз и Каллум Хадсон-Одои подверглись расистким выкрикам с трибун.

Расисткие выкрики? Я не слышал этого сам, но Дэнни чётко дал понять, что именно это фанаты и делали.

Мой жест? Я просто хотел показать, что им нужно нечто большее, чтобы расстроить и остановить нас, потому что мы знаем, какого цвета у нас кожа. Это не тот случай, когда нам сообщили что-то новое.

Эти вещи нельзя оставлять просто так, мы должны об этом говорить. Сейчас 2019 год, и всё это начинает выглядеть глуповато.

Я хотел ещё немного позлить их, вот и всё.