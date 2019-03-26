Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свой жест во время празднования гола в ворота команды Черногории в матче квалификации Евро-2020 (5:1). Забив пятый гол англичан в этом матче, Стерлинг повернулся к трибунам и потянул себя за уши. Ранее его товарищи по команде Дэнни Роуз и Каллум Хадсон-Одои подверглись расистким выкрикам с трибун.
Расисткие выкрики? Я не слышал этого сам, но Дэнни чётко дал понять, что именно это фанаты и делали.
Мой жест? Я просто хотел показать, что им нужно нечто большее, чтобы расстроить и остановить нас, потому что мы знаем, какого цвета у нас кожа. Это не тот случай, когда нам сообщили что-то новое.
Эти вещи нельзя оставлять просто так, мы должны об этом говорить. Сейчас 2019 год, и всё это начинает выглядеть глуповато.
Я хотел ещё немного позлить их, вот и всё.
Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey— Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.
Украина это страна что чисто исторически возникла на +- на100 лет раньше чем Раиса,ибо до Петра вас Московией называли.
Ну так перед кем каятьсся то?......перед тобой?)))Возомнил ты о себе ,однако.Маразм уже начался что ли у тебя?)))
Украина это страна что чисто исторически возникла на +- на100 лет раньше чем Раиса,ибо до Петра вас Московией называли.
Ну так перед кем каятьсся то?......перед тобой?)))Возомнил ты о себе ,однако.Маразм уже начался что ли у тебя?)))
Вот и вопрос, кто на стадионе чувствует себя как в зоопарке, я склоняюсь к ответу что футболисты, когда смотрят на укающих дурачков на трибуне)
Вот и вопрос, кто на стадионе чувствует себя как в зоопарке, я склоняюсь к ответу что футболисты, когда смотрят на укающих дурачков на трибуне)
А когда негр поет рэп и призывает резать белых детей это не расизм.
А когда негр поет рэп и призывает резать белых детей это не расизм.
А разве об этом не говорят?
На каждом углу кричат про расизм.
А разве об этом не говорят?
На каждом углу кричат про расизм.