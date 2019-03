Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свой жест во время празднования гола в ворота команды Черногории в матче квалификации Евро-2020 (5:1). Забив пятый гол англичан в этом матче, Стерлинг повернулся к трибунам и потянул себя за уши. Ранее его товарищи по команде Дэнни Роуз и Каллум Хадсон-Одои подверглись расистким выкрикам с трибун.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey