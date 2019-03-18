«Челси» сообщил о расизме со стороны болельщиков киевского «Динамо»

«Челси» выступил с заявлением по инциденту в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» (5:0). По данным английского клуба, болельщики киевлян оскорбляли одного из игроков «синих» по расовому признаку.
Мы подтверждаем сообщение о проявлениях расизма в адрес одного из наших футболистов на последних минутах игры в Киеве от небольшой части болельщиков хозяев. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение.
Об этом инциденте было сообщено главному арбитру сразу после игры, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА после матча. Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, а «Челси», со своей стороны, обеспечит полное сотрудничество.
https://www.youtube.com/watch?v=zBeeZVd6urI