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«Челси» сообщил о расизме со стороны болельщиков киевского «Динамо»

вчера, 15:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» выступил с заявлением по инциденту в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» (5:0). По данным английского клуба, болельщики киевлян оскорбляли одного из игроков «синих» по расовому признаку.

Мы подтверждаем сообщение о проявлениях расизма в адрес одного из наших футболистов на последних минутах игры в Киеве от небольшой части болельщиков хозяев. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение.

Об этом инциденте было сообщено главному арбитру сразу после игры, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА после матча. Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, а «Челси», со своей стороны, обеспечит полное сотрудничество.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
   954 / 1119
сегодня в 00:42
Наказать!
kasyak7
kasyak7
   699 / 1119
сегодня в 00:04
Кто бы говорил
kasyak7
kasyak7
   699 / 1119
сегодня в 00:03
Кто бы говорил
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил 1-й парень
   91 / 1119
вчера в 18:45
А ты, оказывается, гуманист! Ганди нервно курит, даже коменты против тебя удаляют
Великий Князь
Великий Князь ответил ст_прапорщик
   18 / 1119
вчера в 18:37
А с каких пор ты возлюбил наглосаксов, особенно цветную их часть?
А где я признавался им в любви?)
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Великий Князь
   91 / 1119
вчера в 18:36
А с каких пор ты возлюбил наглосаксов, особенно цветную их часть?
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 1119
вчера в 18:13
А чего они ждали от страны горящих покрышек? Аха-ха)
1-й парень
1-й парень
   70 / 1119
вчера в 18:06
Там не только расизм, там человеческого ни чего не осталось.
Soccer2016
Soccer2016
   354 / 1119
вчера в 18:02
Негры вообще попутали, везде их обижают, запереть в африке всех и никто не обидет, белых не будет)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   91 / 1119
вчера в 16:29
вот чья-бы корова))
шацк
шацк ответил Hормальный
   666 / 1119
вчера в 16:27
Челси изнасиловало болельщиков Динамо Киев.
    311
    311
       54 / 1119
    вчера в 16:22
    Негром то лучше быть, чем хохлом!)
    Hормальный
    Hормальный
       840 / 1119
    вчера в 16:13
    Челси изнасиловало болельщиков Динамо Киев.
    AfrikSimon
    AfrikSimon
       118 / 1119
    вчера в 16:06
    Это украинская европейская толерантность.
    ДАША Д
    ДАША Д
       232 / 1119
    вчера в 16:05
    Задолбали эти негры, вечно ноют.
    Don trambon
    Don trambon
       58 / 1119
    вчера в 16:03
    О. Новое избирательное обещание для паращенко: если меня переизберёте, то ни один темнокожий фанат челси не будет обижен в киеве. гыгыгы
    ronaldo743
    ronaldo743
       29 / 1119
    вчера в 16:01
    Ахахахаха. Челси ?! Вы серьёзно ?! =)

    cska plus
    cska plus
       14 / 1119
    вчера в 16:01
    Хорошо хоть целыми и невредимыми вернулись.
    obana777
    obana777
       208 / 1119
    вчера в 15:59
    Неужели в Челси не знают, что хохлам всё дозволено? Наивные, заявления пишут)))
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       345 / 1119
    вчера в 15:55
    Пора Украину исключить из УЕФА.
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