«Челси» сообщил о расизме со стороны болельщиков киевского «Динамо»

«Челси» выступил с заявлением по инциденту в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» (5:0). По данным английского клуба, болельщики киевлян оскорбляли одного из игроков «синих» по расовому признаку.

Мы подтверждаем сообщение о проявлениях расизма в адрес одного из наших футболистов на последних минутах игры в Киеве от небольшой части болельщиков хозяев. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение.