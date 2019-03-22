Группа фанатов скандировала приветствия Гитлеру на матче Германия - Сербия

Группа фанатов в ходе встречи между сборными Германии и Сербии скандировала приветствия Гитлеру. Кроме того, оскорблениям по расовому и национальному признаку со стороны этих болельщиков подверглись игроки немецкой сборной Лерой Сане и Илкай Гюндоган. На данный момент расследованием инцидента занимается полиция.
Атилла правил 15 веков назад и пил кровь своих врагов, буквально.
Княгинья Ольга ( первая христианка из правителей Руси) . С помощью подожённых голубей спалила поселение древлян.
Иван Грозный палкой убил своего сына, терроризировал купечество и перетрахал пол-Москвы.
Пётр Первый подписал своему же сыну смертный приговор, регулярно проводил стрелецкие казни.
Ленин ввёл военный коммунизм, а Троцкий -- красный террор.
Цезарь регулярно проводил децимации, а Нерон спалил Рим.
Интересно а в России фашисты ( национал-социалисты) есть ?
Атилла правил 15 веков назад и пил кровь своих врагов, буквально.
Княгинья Ольга ( первая христианка из правителей Руси) . С помощью подожённых голубей спалила поселение древлян.
Иван Грозный палкой убил своего сына, терроризировал купечество и перетрахал пол-Москвы.
Пётр Первый подписал своему же сыну смертный приговор, регулярно проводил стрелецкие казни.
Ленин ввёл военный коммунизм, а Троцкий -- красный террор.
Цезарь регулярно проводил децимации, а Нерон спалил Рим.
Интересно а в России фашисты ( национал-социалисты) есть ?
А вы говорите немцы поменялись
А вы говорите немцы поменялись
Чувствую , додемократятся они!!!
Чувствую , додемократятся они!!!
«Другие болельщики молчали. Когда Зане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком. Я попытался сделать им замечание, но все остальные болельщики на трибунах молчали. Затем эти люди начали кричать «хайль Гитлер», но опять никто ничего не сказал», — рассказал Фойгт в социальной сети Facebook.
«Другие болельщики молчали. Когда Зане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком. Я попытался сделать им замечание, но все остальные болельщики на трибунах молчали. Затем эти люди начали кричать «хайль Гитлер», но опять никто ничего не сказал», — рассказал Фойгт в социальной сети Facebook.