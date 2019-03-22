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Группа фанатов скандировала приветствия Гитлеру на матче Германия - Сербия

вчера, 19:58
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Группа фанатов в ходе встречи между сборными Германии и Сербии скандировала приветствия Гитлеру. Кроме того, оскорблениям по расовому и национальному признаку со стороны этих болельщиков подверглись игроки немецкой сборной Лерой Сане и Илкай Гюндоган. На данный момент расследованием инцидента занимается полиция.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 998
сегодня в 09:49
Не добили всех в 45году
Doktor S
Doktor S
   140 / 998
сегодня в 03:59
Дурдом.
амурец
амурец
   123 / 998
сегодня в 01:25
Да уж
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Виталий Козлов
   57 / 998
сегодня в 00:53
Сейчас и 2 кладбища будет мало,минимум 10.
Путлер с коррупцией не борется, даже не пытается.
Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил Любитель тухлых побед
   190 / 998
сегодня в 00:12
Сейчас и 2 кладбища будет мало,минимум 10.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   112 / 998
вчера в 22:35
Столько " зелёных" понаехало в Германию ,что не захочешь ,а вспомнишь про Гитлера ! Я удивляюсь ,что не орал весь стадион ,а не группка фанатов !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Коллекционер пупсиков
   112 / 998
вчера в 22:32
Сквозь крики слышалось хрюканье.
А с неба почему-то сыпалось бакланье ...рьмо ! ))))
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Любитель тухлых побед
   126 / 998
вчера в 22:30
Лайк товарищу Сталину!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Gourcuff Yohanne
   112 / 998
вчера в 22:20
Ха ха А вы говорите немцы поменялись
Укры под дойчей косят ! ))
Roman73
Roman73
   212 / 998
вчера в 22:14
Гитлер правил в Германии 80 лет назад, в эпоху Сталина. У того и другого были в своих странах концентрационные лагеря. У Сталина далеко в Сибири никто не видел , у Гитлера на виду у всей Европы.
Атилла правил 15 веков назад и пил кровь своих врагов, буквально.
Княгинья Ольга ( первая христианка из правителей Руси) . С помощью подожённых голубей спалила поселение древлян.
Иван Грозный палкой убил своего сына, терроризировал купечество и перетрахал пол-Москвы.
Пётр Первый подписал своему же сыну смертный приговор, регулярно проводил стрелецкие казни.
Ленин ввёл военный коммунизм, а Троцкий -- красный террор.
Цезарь регулярно проводил децимации, а Нерон спалил Рим.
Интересно а в России фашисты ( национал-социалисты) есть ?
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Виталий Козлов
   126 / 998
вчера в 22:06
Расстрелясь,сказал бы Сталин.
И расстрелял бы. И правильно бы сделал.
League1
League1 ответил Гавроша
   105 / 998
вчера в 21:56
Так значит так сказал известный баскетбольный комментатор? Что с того, я так и не понял, кто они были.
Ты наверное за барселону болеешь...
Гавроша
Гавроша ответил League1
   28 / 998
вчера в 21:51
Известный немецкий комментатор Андре Фойгт, специализирующийся на баскетболе, рассказал о проявлениях расизма во время товарищеского матча Германия — Сербия (1:1). Как утверждает Фойгт, несколько болельщиков немецкой сборной оскорбляли футболистов бундестим Лероя Зане и Илкая Гюндогана.
Так значит так сказал известный баскетбольный комментатор? Что с того, я так и не понял, кто они были.
League1
League1 ответил Гавроша
   105 / 998
вчера в 21:44
Еще раз спрашиваю, кто кричал - сербы или немцы? Почему об этом не написали?
Известный немецкий комментатор Андре Фойгт, специализирующийся на баскетболе, рассказал о проявлениях расизма во время товарищеского матча Германия — Сербия (1:1). Как утверждает Фойгт, несколько болельщиков немецкой сборной оскорбляли футболистов бундестим Лероя Зане и Илкая Гюндогана.
13 RUS
13 RUS ответил minai
   191 / 998
вчера в 21:42
Кроме украинцев, на такое не способен никто.
Хорват вида тоже орал
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   247 / 998
вчера в 21:37
Ха ха
А вы говорите немцы поменялись
wingback
wingback
   356 / 998
вчера в 21:36
Подозреваю что каклы...
Гавроша
Гавроша
   28 / 998
вчера в 21:33
Еще раз спрашиваю, кто кричал - сербы или немцы? Почему об этом не написали?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   103 / 998
вчера в 21:25
Сквозь крики слышалось хрюканье.
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 21:07
Это были фаны зенита и цска
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 998
вчера в 21:06
Ну очень толерантная Европа!!! Демократия и толерантность так и прет из всех щелей.
Чувствую , додемократятся они!!!
dimagas1
dimagas1 ответил minai
   359 / 998
вчера в 20:58
Кроме украинцев, на такое не способен никто.
Мокшане всегда любили зигануть)))
Гавроша
Гавроша
   28 / 998
вчера в 20:56
А каких болельщиков не сказали, выходит и те и эти кричали.
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 20:56
позор
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 20:50
Расстрелясь,сказал бы Сталин.
Брулин
Брулин
   34 / 998
вчера в 20:49
С нынешними технологиями опознать и наказать этих дурачков для полиции не составит труда.
Байкал-38
Байкал-38
   92 / 998
вчера в 20:33
Известный немецкий комментатор Андре Фойгт, специализирующийся на баскетболе, рассказал о проявлениях расизма во время товарищеского матча Германия — Сербия (1:1). Как утверждает Фойгт, несколько болельщиков немецкой сборной оскорбляли футболистов бундестим Лероя Зане и Илкая Гюндогана.

«Другие болельщики молчали. Когда Зане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком. Я попытался сделать им замечание, но все остальные болельщики на трибунах молчали. Затем эти люди начали кричать «хайль Гитлер», но опять никто ничего не сказал», — рассказал Фойгт в социальной сети Facebook.
dino-hsv
dino-hsv
   204 / 998
вчера в 20:32
могу посоветовать этим аутистам бежать без оглядки. в германии сейчас с этим очень строго
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   52 / 998
вчера в 20:25
Славнов (Коллекционер пупсиков) даже на эту ветку отправил своего клона
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