Группа фанатов скандировала приветствия Гитлеру на матче Германия - Сербия

вчера, 19:58

Группа фанатов в ходе встречи между сборными Германии и Сербии скандировала приветствия Гитлеру. Кроме того, оскорблениям по расовому и национальному признаку со стороны этих болельщиков подверглись игроки немецкой сборной Лерой Сане и Илкай Гюндоган. На данный момент расследованием инцидента занимается полиция.