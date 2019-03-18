В УЕФА прокомментировали скандальное высказывание Погребняка

В пресс-службе УЕФА отреагировали на высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка, который сказал, что когда темнокожий футболист играет за сборную России, это смешно. За эту фразу игрока могут дисквалифицировать.

Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Кампания против дискриминации не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением программы социальной ответственности УЕФА .

УЕФА твердо верит в то, что сила футбола может быть использована для решения таких проблем, как расизм, гомофобия, дискриминация в отношении этнических меньшинств и институциональная дискриминация.

С этой целью УЕФА установил партнерские отношения со многими антидискриминационными организациями, возглавляемыми сетью FARE в качестве основного стратегического партнера в этой области с 2001 года.

Что касается данного конкретного случая, мы просим вас обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов.