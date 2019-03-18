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В УЕФА прокомментировали скандальное высказывание Погребняка

вчера, 15:42

В пресс-службе УЕФА отреагировали на высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка, который сказал, что когда темнокожий футболист играет за сборную России, это смешно. За эту фразу игрока могут дисквалифицировать.

Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Кампания против дискриминации не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением программы социальной ответственности УЕФА.

УЕФА твердо верит в то, что сила футбола может быть использована для решения таких проблем, как расизм, гомофобия, дискриминация в отношении этнических меньшинств и институциональная дискриминация.

С этой целью УЕФА установил партнерские отношения со многими антидискриминационными организациями, возглавляемыми сетью FARE в качестве основного стратегического партнера в этой области с 2001 года.

Что касается данного конкретного случая, мы просим вас обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов.

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Все комментарии
shu
shu
   456 / 1119
вчера в 21:47
Толерасты навязывают толерастность.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
вчера в 19:57
Надо Пашку на следующую игру выпустить в петушиной капитанской повязке - ему сразу всё простят!
112910415
112910415
   73 / 1119
вчера в 17:55
срочно покрасить Пашу ваксой...иначе не отвяжутся
1 команда
1 команда
   139 / 1119
вчера в 17:06
Свиньи осуждают Погребняка, погрязнув по уши в расизме. Какое лицемерие!
denmig
denmig
   369 / 1119
вчера в 16:59
Выгребняк с интеллектом овцы!
Robbaggio
Robbaggio ответил Robbaggio
   431 / 1119
вчера в 16:56
А бразильцы не темнокожие? Погребняк лишь высказал свое мнение и никого ни к чему не призывал. Думаю, что и темнокожие бы возражали, если бы Погребняк играл за их сборную
Gelious
Gelious ответил Воин666
   343 / 1119
вчера в 16:53
Он против чтобы играли темнокожие, но не против что бы играли за сборную бразильцы и немцы.
Я не думаю, что именно это он имел в виду
Воин666
Воин666 ответил Robbaggio
   283 / 1119
вчера в 16:49
А где в высказывании Погребняка расизм?
Он против чтобы играли темнокожие, но не против что бы играли за сборную бразильцы и немцы.
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 16:46
глупость на глупость...
Багров-брат
Багров-брат ответил Balanenok
   170 / 1119
вчера в 16:38
Скандальной была вчера тухлая ничья свиней, а высказывание Погребняка отражает мнение большинства народа, а не кучки воров и коррупционеров.
Таки народ тоже разный. Есть труженники и производители, а есть быдло и членовредители. К какой группе относится Ваш "народ"?...)))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   641 / 1119
вчера в 16:35
Ещё во времена игр за Зенит небось этим штучкам научился ) там негров нелюбят.
Багров-брат
Багров-брат
   170 / 1119
вчера в 16:24
Ну вот Паша уже и в УЕФА засветился как расист-футболёр...))) Хорошее звание на закате карьеры...)))
Robbaggio
Robbaggio
   431 / 1119
вчера в 16:11
А где в высказывании Погребняка расизм?
311
311
   54 / 1119
вчера в 16:11
Ну теперь в УЕФА хотя бы знают, кто такой Павел Погребняк!)
ДСА
ДСА
   246 / 1119
вчера в 16:09
Похоже турниры между сборными стран нужно отменять, только клубы.
time out
time out
   75 / 1119
вчера в 16:06
Ну вот, уже и до УЕФА эхо докатилось! А все потому, что Погребняк всегда был деревом и по уму тоже.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил cska plus
   322 / 1119
вчера в 15:49
Волера тоже не любил негров но теперь целуется с ними.
Так он спартаковский лицемер-толерант.
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 15:48
Волера тоже не любил негров но теперь целуется с ними.
Balanenok
Balanenok
   65 / 1119
вчера в 15:46
Скандальной была вчера тухлая ничья свиней, а высказывание Погребняка отражает мнение большинства народа, а не кучки воров и коррупционеров.
drug01
drug01
   132 / 1119
вчера в 15:45
Надо думать больше когда говоришь
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