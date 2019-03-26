Хадсон-Одои: «Мы с Роузом слышали, как на трибунах пародировали обезьян»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои после победы над Черногорией (5:1) в выездном матче квалификации Евро-2020 заявил о расистких выкриках с трибун.

Я за то, чтобы дискриминации не было нигде. Мы равны, мы должны честно играть в футбол и наслаждаться моментом, но когда вы слышите подобные вещи от фанатов, это недопустимо.

Мы с [Дэнни] Роузом слышали, как они кричали «уу-а» – обезьяньи штучки. Надеюсь, УЕФА разберётся с этим должным образом.