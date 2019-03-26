ГлавнаяНовости

Хадсон-Одои: «Мы с Роузом слышали, как на трибунах пародировали обезьян»

вчера, 02:59
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория1 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои после победы над Черногорией (5:1) в выездном матче квалификации Евро-2020 заявил о расистких выкриках с трибун.

Я за то, чтобы дискриминации не было нигде. Мы равны, мы должны честно играть в футбол и наслаждаться моментом, но когда вы слышите подобные вещи от фанатов, это недопустимо.

Мы с [Дэнни] Роузом слышали, как они кричали «уу-а» – обезьяньи штучки. Надеюсь, УЕФА разберётся с этим должным образом.

Мы должны не опускать голову, а наоборот – сохранять силу духа. Надеюсь, Роуз тоже в порядке. Мы поговорим и обсудим, что произошло, но у Дэнни сильный характер. Надеюсь, УЕФА с этим разберётся.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Саутгейт: «Я точно слышал выкрики в адрес Роуза. Это неприемлемо»
Вчера, 05:34 Комментарии4
Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»
Вчера, 05:11 ФотоКомментарии24
Группа фанатов скандировала приветствия Гитлеру на матче Германия - Сербия
22 марта Комментарии39
«Челси» сообщил о расизме со стороны болельщиков киевского «Динамо»
18 марта Комментарии20
В УЕФА прокомментировали скандальное высказывание Погребняка
18 марта Комментарии22
CМИ: Кессье подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Интера»
18 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   465 / 850
вчера в 09:57
они пародировали свою сущность . слабоумие и зависть ими движет . УВЫ
Incredulous
Incredulous
   128 / 850
вчера в 09:44
Да что за бред? Я не расист, но у этих негров уже совсем кукушка слетела с их расизмом. То не покажи, то не скажи, так не повернись, бананы вообще вне закона. Скоро белый будет виноват в том, что он не черный.
Егор Косенков
Егор Косенков
   649 / 850
вчера в 09:16
Такие нежные ребята.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   225 / 850
вчера в 06:51
Уа Уа УУУУУУАА уа уа уаааааааааа
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 06:34
Проще надо относится
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 04:23
Сами считают себя обезьянами, тут уж ничего не поделаешь.
artr-90
artr-90
   368 / 850
вчера в 04:07
Ну реагировать на "уу-а" это просто себя не уважать. Он что сам-то себя обезьяной считает что-ли?
mangoх12
mangoх12
   32 / 850
вчера в 03:32
Абиделся , если ты не обезьян то что так реагировать то ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100