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Слепаков: «Аршавин? Мне он очень нравится!»

вчера, 09:13

Российский комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков высказался в адрес тренера академии «Зенита» Андрея Аршавина.

Напомним, что Слепаков написал песню про экс-футболиста, посвятив ее провалу сборной России в стыковых матчах со Словенией в 2009-м и вылету с Евро-2012.

Аршавин? Мне он очень нравится! Я больше всего люблю пересматривать нарезку, где он четыре гола забил за «Арсенал». Мне очень нравится его удивление от этих событий. Слушайте, вообще я считаю Аршавина талантливейшим игроком за последние не знаю сколько лет. Но на тот момент опять же перекрыли эмоции. Почему? Потому что после чемпионата Европы все многого от него ждали, а он не оправдал ожиданий. Вообще – это все в песне сказано. Ваш вопрос какой-то бессмысленный. Кстати, я тогда долго думал – петь эту песню или нет. Но в итоге ребята убедили выступить с ней.

Не хотел обижать Аршавина. Порой с таким интересом наблюдаю, как наши игроки выходят один на один. Кажется, что у них в этот момент возникает изумление, граничащее с ужасом. И в большинстве случаев они не знают, что делать. А у европейских игроков этого нет. Такое впечатление, что наших просто не готовят к тому, что можно выйти один на один.

Им нужны психологи, которые должны объяснить, что в игре может возникнуть такой случай… «То есть, скорее всего, этого не будет, Вася… Но ты должен быть готов, что случайно мяч так отскочит, попадет к тебе и ты окажешься один на один с вратарем. И в этот момент ты должен решительно пробить по воротам. Не искать, кому отдать назад, взять ответственность на себя, рискнуть и поразить цель».

Думаю, что с западными футболистами эту работу проводят. Они тоже часто промахиваются, но у них почему-то нет растерянности. А у наших – есть. Мне их в этот момент так жалко. Думаю, как же они переживают.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   138 / 850
вчера в 13:56
Сочини песню про Сэмэна.
plusnindimon
plusnindimon
   516 / 850
вчера в 13:08
Про Кокорина песенку сочинять не хочет, а про Аршавина сочинил...
Гус Пойет
Гус Пойет
   331 / 850
вчера в 12:17
удав
удав
   531 / 850
вчера в 10:10
про психологов круто)
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 850
вчера в 09:50
Аршавин как никак лучший российский футболист последних лет 20.
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил Питермен
   49 / 850
вчера в 09:38
Аршавин всем нравится, он же не пупсик какой-нибудь
И не свинья.
Питермен
Питермен
   13 / 850
вчера в 09:26
Аршавин всем нравится, он же не пупсик какой-нибудь
ДСА
ДСА
   141 / 850
вчера в 09:21
Тренировать ему ещё рано
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