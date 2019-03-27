«Матч ТВ» ведет переговоры о покупке трансляций Евро-2020

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что «Матч ТВ» ведет переговоры о покупке трансляций чемпионата Евро-2020 и Олимпийских игр в Токио 2020 года.
Мы ведем переговоры о покупке трансляций Евро-2020, то же самое касается Олимпийских игр. Мы добиваемся приемлемых финансовых условий.
Недавно стало известно, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года.
Мудруют чего то Канделака и К*?!?
Мудруют чего то Канделака и К*?!?
ЛУЧШЕ КЁРЛИНГ ПОКАЗЫВАЙТЕ НУ ИЛИ СЕРИАЛЬЧИК КАКОЙ-НИБУДЬ ТИПА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
ГЫ-ГЫ
ЛУЧШЕ КЁРЛИНГ ПОКАЗЫВАЙТЕ НУ ИЛИ СЕРИАЛЬЧИК КАКОЙ-НИБУДЬ ТИПА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
ГЫ-ГЫ