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«Матч ТВ» ведет переговоры о покупке трансляций Евро-2020

вчера, 13:48

 Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что «Матч ТВ» ведет переговоры о покупке трансляций чемпионата Евро-2020 и Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Мы ведем переговоры о покупке трансляций Евро-2020, то же самое касается Олимпийских игр. Мы добиваемся приемлемых финансовых условий.

Недавно стало известно, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. 

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил makerdream
   21 / 835
вчера в 17:10
ну так есть футбол 1-2-3
Ну так эти и смотрим, не Молдавию же и другую лабуду смотреть.
makerdream
makerdream ответил Leha-ha50
   207 / 835
вчера в 16:24
МАТЧ ТВ чего то совсем плохие стали. То Молдавию показывают, то Гибралтар , один матч нормальный , а второй - обязательно отстойный. Мудруют чего то Канделака и К*?!?
ну так есть футбол 1-2-3
Zimmer
Zimmer
   547 / 835
вчера в 14:19
Стало быть ведут подготовку к ЕВРО 2020.
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 835
вчера в 14:16
МАТЧ ТВ чего то совсем плохие стали. То Молдавию показывают, то Гибралтар , один матч нормальный , а второй - обязательно отстойный.
Мудруют чего то Канделака и К*?!?
allemz
allemz
   53 / 835
вчера в 14:15
Кому нужен этот МАТЧ ТВ? Они уже успели обос14, когда отказались от приобретения прав на показ матчей АПЛ в пользу дешевых макарон и Чемпионата Вьетнама.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 13:53
ЗАЧЕМ ?
ЛУЧШЕ КЁРЛИНГ ПОКАЗЫВАЙТЕ НУ ИЛИ СЕРИАЛЬЧИК КАКОЙ-НИБУДЬ ТИПА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

ГЫ-ГЫ
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 13:52
Зачем? Лучше фильмы со Стивином Сигалом и Джеки Чаном.
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