«Матч ТВ» в прямом эфире покажет встречу Казахстан - Россия

вчера, 16:51

Сообщается, что матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Казахстана и России будет показан на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире.

Комментаторами встречи, которая пройдет 24 марта в Астане (начало - 17:00 мск), станут Константин Генич и Андрей Аршавин. В день игры на стадионе «Астана-Арена» будет работать студия телеканала.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список игроков, вызванных на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.