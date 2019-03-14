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«Матч ТВ» в прямом эфире покажет встречу Казахстан - Россия

вчера, 16:51
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.03.2019 в 17:00 Не начался

Сообщается, что матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Казахстана и России будет показан на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. 

Комментаторами встречи, которая пройдет 24 марта в Астане (начало - 17:00 мск), станут Константин Генич и Андрей Аршавин. В день игры на стадионе «Астана-Арена» будет работать студия телеканала.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список игроков, вызванных на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   140 / 1074
сегодня в 00:04
Это хорошо!
болельщик из глуши
болельщик из глуши
   1068 / 1074
вчера в 19:24
Матч ТВ и Канделаки.
У меня один вопрос.
Фразу , а пошли Вы на **й !!!
Принимать пора всерьез!
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   242 / 1074
вчера в 19:01
Встреча пройдет на Байконуре, под рокот ракет Сармат - 2))))
Caniggia
Caniggia
   37 / 1074
вчера в 18:33
Главное не опозориться с казахами после разгрома от Бельгии.
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 17:57
ну спасибо
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   270 / 1074
вчера в 17:31
аххаха
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил пердун из Тарасовки
   38 / 1074
вчера в 17:26
А почему мой Спартак не показывают ( У нас такие ребята ммм.
    Против_всех
    Против_всех
       752 / 1074
    вчера в 17:19
      пердун из Тарасовки
      пердун из Тарасовки
         282 / 1074
      вчера в 17:13
      А почему мой Спартак не показывают ( У нас такие ребята ммм.
      EAGuar As
      EAGuar As
         78 / 1074
      вчера в 17:12
      Удачи сборной России .
      handreb
      handreb
         88 / 1074
      вчера в 17:11
      Чабан начнет свой путь к отставке.
      cska plus
      cska plus
         15 / 1074
      вчера в 17:10
      Счастье то какое принесёт нам канделаки.
      Морозовский
      Морозовский
         7 / 1074
      вчера в 17:00
      Спасибо, добродетели! Мы обязательно будем смотреть и готовы переплачивать дальше за ЖКХ вдвое!
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