«Матч ТВ» в прямом эфире покажет встречу Казахстан - Россия

Сообщается, что матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Казахстана и России будет показан на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире.
Комментаторами встречи, которая пройдет 24 марта в Астане (начало - 17:00 мск), станут Константин Генич и Андрей Аршавин. В день игры на стадионе «Астана-Арена» будет работать студия телеканала.
Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список игроков, вызванных на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
У меня один вопрос.
Фразу , а пошли Вы на **й !!!
Принимать пора всерьез!
У меня один вопрос.
Фразу , а пошли Вы на **й !!!
Принимать пора всерьез!