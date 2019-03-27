Третий вратарь «Челси»: «Перед играми я завариваю чай и иду на трибуны»

Вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал о своей роли в команде.

В текущем сезоне 39-летний футболист является третьим голкипером «Челси» после Кепы Аррисабалаги и Вилли Кабальеро.

Мое положение в команде не такое, как мне бы хотелось, но с самого начала было понятно, что если остальные вратари будут в форме, то я буду выполнять именно ту роль, которая есть у меня сейчас. Я не могу жаловаться, потому что всё так и вышло.

Перед играми ведется много тактической работы, поэтому обычно в четверг и пятницу я на тренировках играю защитника, а не вратаря.

Физически мне все равно тяжело. Я выхожу на поле каждый день, семь дней в неделю. И мне уже не 21 год, мне 39, так что я прилагаю большие усилия.

Я прихожу на каждый матч, выполняю разминку и помогаю команде всеми возможными способами, даже если нужно подавать мячи. Затем, когда футболисты готовятся выйти на поле, я переодеваюсь, а на выездных играх чаще всего беру кружку чая и иду на трибуны.