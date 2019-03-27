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Третий вратарь «Челси»: «Перед играми я завариваю чай и иду на трибуны»

вчера, 23:24

Вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал о своей роли в команде.

В текущем сезоне 39-летний футболист является третьим голкипером «Челси» после Кепы Аррисабалаги и Вилли Кабальеро.

Мое положение в команде не такое, как мне бы хотелось, но с самого начала было понятно, что если остальные вратари будут в форме, то я буду выполнять именно ту роль, которая есть у меня сейчас. Я не могу жаловаться, потому что всё так и вышло.

Перед играми ведется много тактической работы, поэтому обычно в четверг и пятницу я на тренировках играю защитника, а не вратаря. 

Физически мне все равно тяжело. Я выхожу на поле каждый день, семь дней в неделю. И мне уже не 21 год, мне 39, так что я прилагаю большие усилия.

Я прихожу на каждый матч, выполняю разминку и помогаю команде всеми возможными способами, даже если нужно подавать мячи. Затем, когда футболисты готовятся выйти на поле, я переодеваюсь, а на выездных играх чаще всего беру кружку чая и иду на трибуны.

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Все комментарии
kust07
kust07
   197 / 835
сегодня в 00:42
Ну да )) че остается еще делать чай бухать
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   328 / 835
сегодня в 00:30
Ну как 5 тыс зелени в неделю получается рубить вместе с кружкой чая и бесплатного просмотра матча не?
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   61 / 835
сегодня в 00:21
Бабло капает прямо в чай.
drug01
drug01
   107 / 835
сегодня в 00:19
Пью чай и получаю зарплату....!
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 23:47
Может быть стоит к чаю тульский пряник прислать ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 23:46
Третий вратарь Зенита : ненавижу Лунева
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 23:43
Мешок платит, абрамович своих не бросает!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 23:43
принеси подай,но я бы хотел на его месте быть
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 23:39
все прекрасно, жизнь удалась...
Sunny.
Sunny.
   82 / 835
вчера в 23:32
а что неплохо устроился)) за это еще и платят)
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